Este martes acreditan el aguinaldo a estatales

El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.

Salta15/12/2025

Se adelantó el pago para trabajadores provinciales

El Gobierno de la Provincia informó que este martes 16 de diciembre se efectuará el depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025.

La acreditación alcanzará a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.

La decisión se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.

