Este martes acreditan el aguinaldo a estatales

Desvíos y paradas provisorias por repavimentación en calle Necochea
Por trabajos de repavimentación, SAETA dispuso modificaciones en el recorrido de líneas urbanas. Los cambios afectan a la línea 5A y al servicio Troncal Sudeste.
El Gobierno de la Provincia de Salta confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 será depositado este martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.Salta15/12/2025
El Gobierno de la Provincia informó que este martes 16 de diciembre se efectuará el depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025.
La acreditación alcanzará a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.
La decisión se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.
Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 15 de diciembre. Se recomienda circular con extrema precaución por animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para este lunes 15 de diciembre. El fenómeno afectará a gran parte del territorio provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
La Ley Nº 8520 fue publicada en el Boletín Oficial y consolida el sistema acusatorio, reafirma principios constitucionales, amplía la participación de las víctimas y fortalece mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.
La preinscripción online finaliza este 15 de diciembre y está dirigida a chicos interesados en iniciar un recorrido artístico integral.
Durante dos jornadas, el Centro de Convenciones fue escenario de una propuesta familiar que reunió a emprendedores, empresas y municipios, impulsando el desarrollo productivo local.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.