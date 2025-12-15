Sáenz reconoció a más de 50 docentes salteños: "Gracias por dejar huellas"

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta dispuso el inicio del trámite de renovación de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP) para el ciclo lectivo 2026.
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó un acto de reconocimiento a docentes y equipos directivos que se destacaron durante 2025. Valoró el rol de la educación pública como herramienta de transformación social.Educación15/12/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz reconoció este lunes a más de 50 docentes y equipos directivos de la provincia por su compromiso, vocación y desempeño educativo a lo largo de 2025, destacando el impacto de su trabajo en contextos complejos.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario resaltó que los educadores homenajeados acompañaron a sus estudiantes en proyectos educativos que trascendieron el ámbito provincial, llevando el nombre de Salta a distintos espacios y demostrando el potencial de la educación pública.
Hoy reconocimos a más de 50 docentes y equipos directivos por su compromiso y desempeño durante 2025. Acompañaron a sus estudiantes en proyectos educativos que trascendieron la provincia y demostraron que, aun en contextos complejos, la educación pública transforma realidades.… pic.twitter.com/CCmE2z3Imh— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 15, 2025
“Reconocimos a más de 50 docentes y equipos directivos por su compromiso y desempeño durante 2025. Acompañaron a sus estudiantes en proyectos educativos que trascendieron la provincia y demostraron que, aun en contextos complejos, la educación pública transforma realidades”, expresó Sáenz.
El gobernador agradeció especialmente la tarea diaria de los docentes, a quienes definió como protagonistas en la construcción de futuro. “Gracias por dejar huellas, enseñar con el corazón, inspirar todos los días y abrir caminos de futuro”, manifestó.
El Ministerio de Educación entregará este lunes el reconocimiento Huella Docente 2025 a maestros y profesores que acompañaron proyectos educativos con resultados sobresalientes. El acto será a las 10 en Casa de Gobierno.
