Sáenz reconoció a más de 50 docentes salteños: "Gracias por dejar huellas"

El gobernador Gustavo Sáenz reconoció este lunes a más de 50 docentes y equipos directivos de la provincia por su compromiso, vocación y desempeño educativo a lo largo de 2025, destacando el impacto de su trabajo en contextos complejos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario resaltó que los educadores homenajeados acompañaron a sus estudiantes en proyectos educativos que trascendieron el ámbito provincial, llevando el nombre de Salta a distintos espacios y demostrando el potencial de la educación pública.

Hoy reconocimos a más de 50 docentes y equipos directivos por su compromiso y desempeño durante 2025. Acompañaron a sus estudiantes en proyectos educativos que trascendieron la provincia y demostraron que, aun en contextos complejos, la educación pública transforma realidades.… pic.twitter.com/CCmE2z3Imh — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 15, 2025

“Reconocimos a más de 50 docentes y equipos directivos por su compromiso y desempeño durante 2025. Acompañaron a sus estudiantes en proyectos educativos que trascendieron la provincia y demostraron que, aun en contextos complejos, la educación pública transforma realidades”, expresó Sáenz.

El gobernador agradeció especialmente la tarea diaria de los docentes, a quienes definió como protagonistas en la construcción de futuro. “Gracias por dejar huellas, enseñar con el corazón, inspirar todos los días y abrir caminos de futuro”, manifestó.