“Cuando la política se encierra, pierde”, afirmó Villada al justificar los cambios en el gabinete
El funcionario sostuvo que el aislamiento en la gestión afectó el vínculo con la ciudadanía y respaldó la decisión del gobernador Sáenz de introducir modificaciones en el Ejecutivo.Política15/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el ministro saliente de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, se refirió a los anuncios de modificaciones en el gabinete provincial y aseguró que el Gobierno tiene la obligación de introducir cambios tras el mensaje que dejaron los resultados electorales de 2025.
Villada sostuvo que la gestión pública puede generar aislamiento y distanciamiento con la ciudadanía, lo que obliga a una revisión interna. “La política y el ejercicio de la gestión muchas veces te lleva a aislarte, a intentar resolver problemas sin lograrlo, y eso endurece la relación con la gente. La gente nos hizo un llamado de atención y tenemos la obligación de tomar nota”, afirmó.
En ese marco, explicó que el gobernador Gustavo Sáenz viene impulsando cambios con cautela, sin desarmar el equipo de gestión. “El gobernador está introduciendo modificaciones en dos ministerios y seguramente va a seguir generando cambios a comienzos de 2026, siempre buscando un mayor impacto en la gestión”, señaló.
El funcionario saliente defendió el rumbo general del Gobierno provincial y remarcó que, pese a los contextos adversos, se lograron avances importantes. “Ha sido un gobierno que hizo muchísimo, atravesó la pandemia, crisis económicas complejas y aun así generó resultados en materia de actividad económica”, indicó, destacando especialmente las decisiones vinculadas al desarrollo minero y energético. “Sin esas decisiones, la situación laboral en Salta sería mucho más compleja”, sostuvo.
No obstante, Villada reconoció que existen nuevas demandas sociales que deben ser atendidas. “Somos un gobierno que hizo muchas cosas, pero hoy la gente demanda otras y tenemos que tenerlo claro”, expresó, al tiempo que admitió responsabilidades compartidas dentro del oficialismo por el desempeño electoral en la capital salteña.
Finalmente, el dirigente puso el foco en la seguridad como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Si bien reconoció los esfuerzos realizados mediante la incorporación de tecnología, afirmó que es necesario profundizar las políticas en ese sentido. “La falta de seguridad preocupa mucho a la gente y el gobernador fue muy claro en la última reunión de gabinete: la política de seguridad tiene que ser mucho más efectiva”, concluyó.
