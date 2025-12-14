Costas, autocrítico tras perder la final: "Me quedo en deuda"

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, quedó marcado por la derrota en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata y eligió un cierre austero y directo en la conferencia de prensa, en donde demostró su decepción por no poder alzar el título.

Tras la caída ante Estudiantes por penales en el estadio Madre de Ciudades, el entrenador evitó la conferencia tradicional, no aceptó preguntas y dejó un mensaje breve pero contundente, atravesado por la frustración y la autocrítica, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

“Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, expresó el DT, visiblemente afectado por un desenlace que también privó a la Academia de la clasificación a la Copa Libertadores, objetivo que ahora deberá reemplazar con la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Costas valoró el rendimiento de su equipo y sostuvo que Racing estuvo a la altura: “Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”.

El entrenador también despejó uno de los principales interrogantes previos a la final, el aspecto físico, y remarcó que no fue un factor decisivo: “No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho”.

En la misma línea, Costas destacó el compromiso del plantel durante toda la temporada: “Jugaron desgarrados, con operaciones… dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo”.

Dentro del golpe anímico, Costas no esquivó el reconocimiento al rival: “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”.

La final había quedado marcada por el empate agónico del “Pincha” tras el 1 a 0 parcial de Racing y por una definición desde los doce pasos que terminó inclinando la balanza.

Antes de retirarse, el DT dejó un mensaje para los hinchas: “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante”.

La frase final resumió su estado de ánimo y su propia vara de exigencia: “Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.

