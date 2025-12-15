La Procuraduría destacó inconsistencias en registros, remitos sin firmas y ausencia de procedimientos formales para garantizar la llegada de productos a familias vulnerables.
Luego de suspender su visita a EE.UU, Milei apunta a reunirse con Trump en enero
La Casa Rosada busca recomponer el vínculo con Washington y analiza la agenda internacional del presidente.Política15/12/2025
La Casa Rosada pone en duda el viaje de Javier Milei a la cumbre del Mercosur y busca, en paralelo, un encuentro con Donald Trump en enero. En el Gobierno reconocen que la baja de la presencia del jefe de Estado en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 generó tensiones con la Casa Blanca y apuntan a reforzar el vínculo.
En el Ejecutivo aseguran que tuvieron una recepción del malestar de Washington -aunque sostienen que no es “grave”- y remarcan que no esperan una visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el corto plazo. “Primero tiene que haber un gesto nuestro y una reunión con Trump”, expresan en Nación.
Es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores -que preside Pablo Quirno- tiene previsto poner en marcha gestiones diplomáticas para concretar una reunión durante el Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará en la segunda quincena de enero. “Siempre hay intenciones de ver a nuestros amigos”, agregan en el oficialismo.
En Balcarce 50 insisten en profundizar la alianza geopolítica con la administración estadounidense y ponen la mira sobre las negociaciones con bancos de Wall Street para refinanciar los vencimientos de deuda del 9 de enero, que ascienden a US$4000 millones. El Tesoro colocó esta semana un bono por US$1000 millones a una tasa de 9,26% anual.
El Gobierno busca acelerar las negociaciones y reuniones técnicas con la administración estadounidense para comenzar a implementar los detalles del acuerdo comercial que anunció la Casa Blanca el 13 de noviembre. En Nación advierten que se aplicará por partes e insisten en que se fijó un marco para “ir dialogando”.
Milei viajó esta semana a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un gesto político en sintonía con la posición estadounidense sobre Venezuela. El presidente ya anunció de forma oficial que partirá también hacia Estados Unidos en marzo para encabezar el evento “Argentina Week 2026″, que fue coordinado con JPMorgan, Kaszek y Bank of America.
Según confirmaron a TN fuentes oficiales, la participación de Milei en la cumbre de presidentes del Mercosur -programada para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú- no está definida. Mientras que en un sector del gabinete sostienen que hay intenciones de que asista, en otro espacio interno advierten que “no está cerrado” y que la decisión final dependerá de la evolución de la agenda del presidente.
Brasil busca firmar antes de fin de año el acuerdo comercial con la Unión Europea, mientras que la Argentina y Paraguay habían planteado objeciones sobre la fecha original del encuentro, en medio de tensiones políticas internas. El Ejecutivo quería que el primer mandatario se reúna antes con líderes europeos, como Emmanuel Macron (Francia).
Escándalo en la AFA: Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol
La senadora de LLA, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Apuntó a presunto manejo irregular de fondos.
El acto se realizará a las 18 en Casa de Gobierno y marcará la primera etapa de aplicación de la nueva Ley de Ministerios.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que el total de transferencias a las 24 jurisdicciones creció un 3,9% en términos reales durante el tercer trimestre de 2025.
“Cuando la política se encierra, pierde”, afirmó Villada al justificar los cambios en el gabinete
El funcionario sostuvo que el aislamiento en la gestión afectó el vínculo con la ciudadanía y respaldó la decisión del gobernador Sáenz de introducir modificaciones en el Ejecutivo.
Villada desmintió asumir otro cargo y aseguró que prefiere "estar en el banco"
En su último día al frente del Ministerio de Gobierno, descartó asumir nuevas funciones dentro del Ejecutivo provincial y afirmó ahora priorizará el tiempo con su familia.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.