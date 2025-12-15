Villada desmintió asumir otro cargo y aseguró que prefiere "estar en el banco"

En su último día al frente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia de Salta, por Aries, Ricardo Villada dejó un mensaje de cierre marcado por la reflexión personal y política, y ratificó su respaldo al gobernador Gustavo Sáenz. “Hay que soltar para que la vida te sorprenda”, expresó el funcionario saliente, al señalar que su decisión de dejar la cartera se da con la convicción de que el Gobierno tiene la responsabilidad de “construir una mejor versión” de sí mismo, con apertura, amplitud y trabajo en equipo.

Villada remarcó que los cambios forman parte natural de cualquier gestión y los comparó con la dinámica del deporte. “En el equipo, como en el fútbol y en todos los deportes, hay que hacer cambios. Yo dejo hoy mi responsabilidad como ministro de Gobierno con esa convicción y también con tranquilidad”, afirmó. En ese sentido, explicó que junto al gobernador consideraron que no correspondía asignarle un nuevo cargo dentro del Ejecutivo provincial, aunque aclaró que continuará acompañando la gestión desde otros espacios.

“Desde afuera también puedo contribuir con una visión de lo que está pasando y de lo que necesitamos como gobierno”, sostuvo, y descartó versiones sobre posibles designaciones en otras áreas. “Prefiero estar un poquito en el banco”, dijo, en alusión a tomarse un tiempo fuera de la primera línea de gestión.

Finalmente, Villada destacó su vínculo político y personal con el gobernador Sáenz, que se remonta a 2015, cuando ambos fueron electos en la ciudad de Salta. “Tenemos una relación muy sólida, nos unen muchas ideas y convicciones. Podemos tener diferencias, pero siempre las hablamos”, aseguró. También anticipó que aprovechará esta etapa para dedicar más tiempo a su familia y a sus afectos, tras años de intensa actividad en la función pública.