La Procuraduría destacó inconsistencias en registros, remitos sin firmas y ausencia de procedimientos formales para garantizar la llegada de productos a familias vulnerables.
Villada desmintió asumir otro cargo y aseguró que prefiere "estar en el banco"
En su último día al frente del Ministerio de Gobierno, descartó asumir nuevas funciones dentro del Ejecutivo provincial y afirmó ahora priorizará el tiempo con su familia.Política15/12/2025Agustina Tolaba
En su último día al frente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia de Salta, por Aries, Ricardo Villada dejó un mensaje de cierre marcado por la reflexión personal y política, y ratificó su respaldo al gobernador Gustavo Sáenz. “Hay que soltar para que la vida te sorprenda”, expresó el funcionario saliente, al señalar que su decisión de dejar la cartera se da con la convicción de que el Gobierno tiene la responsabilidad de “construir una mejor versión” de sí mismo, con apertura, amplitud y trabajo en equipo.
Villada remarcó que los cambios forman parte natural de cualquier gestión y los comparó con la dinámica del deporte. “En el equipo, como en el fútbol y en todos los deportes, hay que hacer cambios. Yo dejo hoy mi responsabilidad como ministro de Gobierno con esa convicción y también con tranquilidad”, afirmó. En ese sentido, explicó que junto al gobernador consideraron que no correspondía asignarle un nuevo cargo dentro del Ejecutivo provincial, aunque aclaró que continuará acompañando la gestión desde otros espacios.
“Desde afuera también puedo contribuir con una visión de lo que está pasando y de lo que necesitamos como gobierno”, sostuvo, y descartó versiones sobre posibles designaciones en otras áreas. “Prefiero estar un poquito en el banco”, dijo, en alusión a tomarse un tiempo fuera de la primera línea de gestión.
Finalmente, Villada destacó su vínculo político y personal con el gobernador Sáenz, que se remonta a 2015, cuando ambos fueron electos en la ciudad de Salta. “Tenemos una relación muy sólida, nos unen muchas ideas y convicciones. Podemos tener diferencias, pero siempre las hablamos”, aseguró. También anticipó que aprovechará esta etapa para dedicar más tiempo a su familia y a sus afectos, tras años de intensa actividad en la función pública.
Escándalo en la AFA: Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol
La senadora de LLA, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Apuntó a presunto manejo irregular de fondos.
El acto se realizará a las 18 en Casa de Gobierno y marcará la primera etapa de aplicación de la nueva Ley de Ministerios.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que el total de transferencias a las 24 jurisdicciones creció un 3,9% en términos reales durante el tercer trimestre de 2025.
“Cuando la política se encierra, pierde”, afirmó Villada al justificar los cambios en el gabinete
El funcionario sostuvo que el aislamiento en la gestión afectó el vínculo con la ciudadanía y respaldó la decisión del gobernador Sáenz de introducir modificaciones en el Ejecutivo.
Nuevo mapa político en Diputados: alianzas, rupturas y bloques que ya no existen
Tras el recambio legislativo, la Cámara de Diputados de Salta definió su nueva conformación política. Se consolidaron bloques mayoritarios, surgieron nuevos espacios y otros dejaron de existir en el mapa legislativo.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.