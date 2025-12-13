Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Messi Cup 2025: River goleó al Chelsea y jugará por el título en Miami
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.Deportes13/12/2025
River Plate logró este sábado un histórico triunfo por 3-1 ante Chelsea y se metió en la final de la Messi Cup, certamen que se disputa en Miami, Estados Unidos.
Con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, el Millonario se impuso con claridad sobre los británicos, que habían conseguido el empate parcial de la mano de Watson.
Los chicos del Millonario tuvieron un inicio competitivo y prometedor: en el debut, el pasado 9 de diciembre, empataron 1-1 ante Barcelona, mostrando carácter y buen juego. En su segunda presentación, cayeron ante Manchester City y finalmente, en su último cotejo, golearon 5-1 a Inter de Milán, en la mejor producción de River en el torneo.
Ya en semis, superaron con claridad a Chelsea por 3-1.
Al cierre de la jornada del viernes, Lionel Messi fue protagonista de un momento especial: el capitán argentino se llevó una camiseta de River luego del partido de los chicos, una escena que rápidamente circuló por redes y que sumó un condimento emocional a un torneo que lleva su nombre.
Con información de ESPN
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.
La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, terminó en disturbios y denuncias de estafa luego de que el astro argentino se retirara antes de lo previsto, a pesar de que se esperaba que jugara unos minutos.
Estudiantes de La Plata confirmó que tres micros que trasladaban a sus hinchas hacia la final del torneo de AFA en Santiago del Estero colisionaron en la Ruta 8, a la altura de Solís.
El Gobierno de Salta realizó la ceremonia de premiación a los Mejores Deportistas del Año 2025, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco y la ministra Manuela Arancibia.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.