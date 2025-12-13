Messi Cup 2025: River goleó al Chelsea y jugará por el título en Miami

River Plate logró este sábado un histórico triunfo por 3-1 ante Chelsea y se metió en la final de la Messi Cup, certamen que se disputa en Miami, Estados Unidos.

Con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, el Millonario se impuso con claridad sobre los británicos, que habían conseguido el empate parcial de la mano de Watson.

Los chicos del Millonario tuvieron un inicio competitivo y prometedor: en el debut, el pasado 9 de diciembre, empataron 1-1 ante Barcelona, mostrando carácter y buen juego. En su segunda presentación, cayeron ante Manchester City y finalmente, en su último cotejo, golearon 5-1 a Inter de Milán, en la mejor producción de River en el torneo.

Ya en semis, superaron con claridad a Chelsea por 3-1.

Al cierre de la jornada del viernes, Lionel Messi fue protagonista de un momento especial: el capitán argentino se llevó una camiseta de River luego del partido de los chicos, una escena que rápidamente circuló por redes y que sumó un condimento emocional a un torneo que lleva su nombre.

