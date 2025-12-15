Esta tarde, Sáenz toma juramento a los nuevos integrantes del Gabinete provincial

El acto se realizará a las 18 en Casa de Gobierno y marcará la primera etapa de aplicación de la nueva Ley de Ministerios.

Política15/12/2025

100337-el-gobernador-gustavo-saenz-dara-el-informe-de-gestion-en-la-127-asamblea-legislativa-20250228121700

El gobernador Gustavo Sáenz presidirá esta tarde el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley de Ministerios.

La ceremonia está programada para las 18 en el salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de Casa de Gobierno.

VilladaVillada desmintió asumir otro cargo y aseguró que prefiere "estar en el banco"

Primeramente, el gobernador Sáenz tomará juramento a Sergio Camacho como jefe de Gabinete, y posteriormente hará lo propio con Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y Justicia e Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería.

En el mismo acto, asumirán los nuevos secretarios del Poder Ejecutivo Provincial. El acto se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://www.youtube.com/GobiernodeSaltaOficial

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail