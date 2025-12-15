La Procuraduría destacó inconsistencias en registros, remitos sin firmas y ausencia de procedimientos formales para garantizar la llegada de productos a familias vulnerables.
Esta tarde, Sáenz toma juramento a los nuevos integrantes del Gabinete provincial
El acto se realizará a las 18 en Casa de Gobierno y marcará la primera etapa de aplicación de la nueva Ley de Ministerios.Política15/12/2025
El gobernador Gustavo Sáenz presidirá esta tarde el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley de Ministerios.
La ceremonia está programada para las 18 en el salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de Casa de Gobierno.
Primeramente, el gobernador Sáenz tomará juramento a Sergio Camacho como jefe de Gabinete, y posteriormente hará lo propio con Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y Justicia e Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería.
En el mismo acto, asumirán los nuevos secretarios del Poder Ejecutivo Provincial. El acto se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://www.youtube.com/GobiernodeSaltaOficial
Escándalo en la AFA: Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol
La senadora de LLA, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Apuntó a presunto manejo irregular de fondos.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que el total de transferencias a las 24 jurisdicciones creció un 3,9% en términos reales durante el tercer trimestre de 2025.
“Cuando la política se encierra, pierde”, afirmó Villada al justificar los cambios en el gabinete
El funcionario sostuvo que el aislamiento en la gestión afectó el vínculo con la ciudadanía y respaldó la decisión del gobernador Sáenz de introducir modificaciones en el Ejecutivo.
Villada desmintió asumir otro cargo y aseguró que prefiere "estar en el banco"
En su último día al frente del Ministerio de Gobierno, descartó asumir nuevas funciones dentro del Ejecutivo provincial y afirmó ahora priorizará el tiempo con su familia.
Nuevo mapa político en Diputados: alianzas, rupturas y bloques que ya no existen
Tras el recambio legislativo, la Cámara de Diputados de Salta definió su nueva conformación política. Se consolidaron bloques mayoritarios, surgieron nuevos espacios y otros dejaron de existir en el mapa legislativo.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.