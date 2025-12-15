Esta tarde, Sáenz toma juramento a los nuevos integrantes del Gabinete provincial

El gobernador Gustavo Sáenz presidirá esta tarde el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley de Ministerios.

La ceremonia está programada para las 18 en el salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de Casa de Gobierno.

Primeramente, el gobernador Sáenz tomará juramento a Sergio Camacho como jefe de Gabinete, y posteriormente hará lo propio con Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y Justicia e Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería.

En el mismo acto, asumirán los nuevos secretarios del Poder Ejecutivo Provincial. El acto se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://www.youtube.com/GobiernodeSaltaOficial