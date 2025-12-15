Nuevo mapa político en Diputados: alianzas, rupturas y bloques que ya no existen

Con la renovación parcial de bancas, la Cámara de Diputados de Salta quedó oficialmente reconfigurada en cuanto a su esquema político interno, con la conformación de nuevos bloques, la ampliación de otros ya existentes y la desaparición de algunos espacios que no lograron sostener representación.

El bloque Todos por Salta se consolidó como el espacio con mayor cantidad de legisladores, nucleando a diputados de distintos departamentos y con Germán Rallé como presidente. La bancada reúne representantes de Capital, Orán, General San Martín, Anta, Cerrillos, Metán, Cafayate, Rivadavia y otros distritos del interior, con mandatos que se extienden entre 2023 y 2029.

Otro de los bloques de peso es Por Salta, presidido por Socorro Villamayor, que agrupa legisladores electos recientemente y otros con mandato vigente, principalmente de Capital, Orán, Anta, Metán y Rosario de la Frontera.

En tanto, La Libertad Avanza conformó un bloque propio con fuerte presencia de diputados de Capital y del interior, bajo la presidencia de Eduardo José Virgili. Se trata de una de las novedades del nuevo período legislativo, con representación que se extenderá hasta 2029.

Dentro de los bloques unipersonales o de menor integración se mantienen el Conservador Popular, encabezado por Guillermo Durand Cornejo; la Unión Cívica Radical, con Adriana Soledad Farfán; Salta Independiente, presidido por Marianela Ibarra Afranllie; el bloque Dr. René Favaloro, a cargo de Mónica Gabriela Juárez; el Frente Liberal Salteño, conducido por Griselda Edith Galleguillos; Independencia, con José Miguel Gauffín; y Unión Salteña – UCR, presidido por Matías Monteagudo.

Con esta nueva conformación, algunos bloques que existían en períodos anteriores dejaron de estar representados, producto de la finalización de mandatos y la reagrupación de legisladores en espacios más amplios, por caso Gustavo Sáenz Conducción y Salta Tiene Futuro.

El nuevo mapa legislativo será clave para el tratamiento de las principales leyes que el Poder Ejecutivo y los propios legisladores impulsen durante el período, en un contexto marcado por la necesidad de consensos y acuerdos transversales.