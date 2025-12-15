La Procuraduría destacó inconsistencias en registros, remitos sin firmas y ausencia de procedimientos formales para garantizar la llegada de productos a familias vulnerables.
Nuevo mapa político en Diputados: alianzas, rupturas y bloques que ya no existen
Tras el recambio legislativo, la Cámara de Diputados de Salta definió su nueva conformación política. Se consolidaron bloques mayoritarios, surgieron nuevos espacios y otros dejaron de existir en el mapa legislativo.Política15/12/2025Ivana Chañi
Con la renovación parcial de bancas, la Cámara de Diputados de Salta quedó oficialmente reconfigurada en cuanto a su esquema político interno, con la conformación de nuevos bloques, la ampliación de otros ya existentes y la desaparición de algunos espacios que no lograron sostener representación.
El bloque Todos por Salta se consolidó como el espacio con mayor cantidad de legisladores, nucleando a diputados de distintos departamentos y con Germán Rallé como presidente. La bancada reúne representantes de Capital, Orán, General San Martín, Anta, Cerrillos, Metán, Cafayate, Rivadavia y otros distritos del interior, con mandatos que se extienden entre 2023 y 2029.
Otro de los bloques de peso es Por Salta, presidido por Socorro Villamayor, que agrupa legisladores electos recientemente y otros con mandato vigente, principalmente de Capital, Orán, Anta, Metán y Rosario de la Frontera.
En tanto, La Libertad Avanza conformó un bloque propio con fuerte presencia de diputados de Capital y del interior, bajo la presidencia de Eduardo José Virgili. Se trata de una de las novedades del nuevo período legislativo, con representación que se extenderá hasta 2029.
Dentro de los bloques unipersonales o de menor integración se mantienen el Conservador Popular, encabezado por Guillermo Durand Cornejo; la Unión Cívica Radical, con Adriana Soledad Farfán; Salta Independiente, presidido por Marianela Ibarra Afranllie; el bloque Dr. René Favaloro, a cargo de Mónica Gabriela Juárez; el Frente Liberal Salteño, conducido por Griselda Edith Galleguillos; Independencia, con José Miguel Gauffín; y Unión Salteña – UCR, presidido por Matías Monteagudo.
Con esta nueva conformación, algunos bloques que existían en períodos anteriores dejaron de estar representados, producto de la finalización de mandatos y la reagrupación de legisladores en espacios más amplios, por caso Gustavo Sáenz Conducción y Salta Tiene Futuro.
El nuevo mapa legislativo será clave para el tratamiento de las principales leyes que el Poder Ejecutivo y los propios legisladores impulsen durante el período, en un contexto marcado por la necesidad de consensos y acuerdos transversales.
Escándalo en la AFA: Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol
La senadora de LLA, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Apuntó a presunto manejo irregular de fondos.
El acto se realizará a las 18 en Casa de Gobierno y marcará la primera etapa de aplicación de la nueva Ley de Ministerios.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalla que el total de transferencias a las 24 jurisdicciones creció un 3,9% en términos reales durante el tercer trimestre de 2025.
“Cuando la política se encierra, pierde”, afirmó Villada al justificar los cambios en el gabinete
El funcionario sostuvo que el aislamiento en la gestión afectó el vínculo con la ciudadanía y respaldó la decisión del gobernador Sáenz de introducir modificaciones en el Ejecutivo.
Villada desmintió asumir otro cargo y aseguró que prefiere "estar en el banco"
En su último día al frente del Ministerio de Gobierno, descartó asumir nuevas funciones dentro del Ejecutivo provincial y afirmó ahora priorizará el tiempo con su familia.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.