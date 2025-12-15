Nuevo mapa político en Diputados: alianzas, rupturas y bloques que ya no existen

Tras el recambio legislativo, la Cámara de Diputados de Salta definió su nueva conformación política. Se consolidaron bloques mayoritarios, surgieron nuevos espacios y otros dejaron de existir en el mapa legislativo.

Política15/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

78221-la-ley-de-emergencia-turistica-obtuvo-sancion-completa-en-la-legislatura-provincial

Con la renovación parcial de bancas, la Cámara de Diputados de Salta quedó oficialmente reconfigurada en cuanto a su esquema político interno, con la conformación de nuevos bloques, la ampliación de otros ya existentes y la desaparición de algunos espacios que no lograron sostener representación.

El bloque Todos por Salta se consolidó como el espacio con mayor cantidad de legisladores, nucleando a diputados de distintos departamentos y con Germán Rallé como presidente. La bancada reúne representantes de Capital, Orán, General San Martín, Anta, Cerrillos, Metán, Cafayate, Rivadavia y otros distritos del interior, con mandatos que se extienden entre 2023 y 2029.

BLOQUES 1

Otro de los bloques de peso es Por Salta, presidido por Socorro Villamayor, que agrupa legisladores electos recientemente y otros con mandato vigente, principalmente de Capital, Orán, Anta, Metán y Rosario de la Frontera.

BLOQUES 2

En tanto, La Libertad Avanza conformó un bloque propio con fuerte presencia de diputados de Capital y del interior, bajo la presidencia de Eduardo José Virgili. Se trata de una de las novedades del nuevo período legislativo, con representación que se extenderá hasta 2029.

BLOQUES 3

Dentro de los bloques unipersonales o de menor integración se mantienen el Conservador Popular, encabezado por Guillermo Durand Cornejo; la Unión Cívica Radical, con Adriana Soledad Farfán; Salta Independiente, presidido por Marianela Ibarra Afranllie; el bloque Dr. René Favaloro, a cargo de Mónica Gabriela Juárez; el Frente Liberal Salteño, conducido por Griselda Edith Galleguillos; Independencia, con José Miguel Gauffín; y Unión Salteña – UCR, presidido por Matías Monteagudo.

BLOQUES 4

Con esta nueva conformación, algunos bloques que existían en períodos anteriores dejaron de estar representados, producto de la finalización de mandatos y la reagrupación de legisladores en espacios más amplios, por caso Gustavo Sáenz Conducción y Salta Tiene Futuro.

BLOQUES 5

El nuevo mapa legislativo será clave para el tratamiento de las principales leyes que el Poder Ejecutivo y los propios legisladores impulsen durante el período, en un contexto marcado por la necesidad de consensos y acuerdos transversales.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail