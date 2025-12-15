Moderada mejora en las transferencias a las provincias

El informe difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló las trasferencias totales que recibieron las 24 jurisdicciones nacionales. Los montos se ajustan por valor nominal y real, en donde se observa que quedan levemente por encima de la inflación.

El informe de la OPC, y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, detalla las transferencias totales que envió el gobierno de Javier Milei durante el tercer trimestre del año (julio-septiembre).

Los datos se dividen por transferencias automáticas (reguladas por ley), no automáticas (discrecionales) y totales, con la sumatoria de ambas vías. Se detalla la variación interanual nominal y real entre 2024 y 2025.

Dato general

Teniendo en cuenta el total de las 24 jurisdicciones nacionales, el monto asciende a más del 50% en términos nominales. Sin embargo, teniendo en cuenta el indicador de la inflación, ese número se desacelera al 3,9% interanual. Si bien queda por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), representa una mejora real moderada.

2024: $30.127.047 millones.

2025: $45.298.163 millones.

Variación nominal: +50,4%.

Variación real: +3,9%.

Transferencias automáticas

Este tipo de transferencias son las que rigen por ley, en donde la administración central se ve en la obligación de distribuir cierto monto de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables.

Al momento de medir la variación nominal, el porcentaje asciende casi al 50%. Pero queda levemente por encima de la inflación cuando se ajuste su variación real: poco más de 2%.

2024: $29.513.981 millones.

2025: $43.795.487 millones.

Variación nominal: +48,4%.

Variación real: +2,4%.

En este sentido, el mayor crecimiento económico -en términos reales- se verificó en los giros vinculados a la compensación del Consenso Fiscal que incorporan la actualización por inflación del 2024.

2024: $638.668 millones.

2025: $1.746.895 millones.

Variación nominal: +173,5%.

Variación real: +89,3%.

Transferencias no automáticas

En este apartado, las transferencias discrecionales representan el mayor caudal de porcentaje en la reparticipación: con respecto al valor nominal duplicó los envíos contra el 2024, mientras que medido a la par de la inflación también quedó por encima y le ganó ampliamente.

2024: $613.066 millones.

2025: $1.502.676 millones.

Variación nominal: +145,1%.

Variación real: +78,8%.

Este apartado representa las decisiones políticas que toma el Gobierno al momento de priorizar provincias por sobre otras. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue la más destacada al momento de recopilar los datos, con un aumento del 238,5% real: pasó de $202.535 millones a $841.317 millones.

El fuerte crecimiento real de las transferencias no automáticas se explica casi exclusivamente por el cumplimiento del fallo de la Corte a favor de CABA (la cual obliga al Estado a devolverle parte de los fondos de coparticipación), el aumento de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización, mientras se recortan partidas educativas y programas generales.

Las provincias que más recibieron

Teniendo en cuenta la sumatoria entre las transferencias automáticas y no automáticas, la provincia de Buenos Aires queda en el primer lugar con más de $10 billones al tercer trimestre del año.

Buenos Aires: $10.176.703 millones. Variación real del 4,7%.

Santa Fe: $3.794.905 millones. Variación real del 1,2%.

Córdoba: $3.699.167 millones. Variación real del 1,1%.

Tomando el total de las 24 jurisdicciones, el ranking queda de la siguiente manera:

Buenos Aires: $10.176.703 millones.

Santa Fe: $3.794.905 millones.

Córdoba: $3.699.167 millones.

Chaco: $2.125.341 millones.

Entre Ríos: $2.043.280 millones.

Tucumán: $2.030.546 millones.

CABA: $1.791.825 millones.

Mendoza: $1.741.818 millones.

Santiago del Estero: $1.733.891 millones.

Salta: $1.681.446 millones.

Corrientes: $1.592.506 millones.

Formosa: $1.508.649 millones.

Misiones: $1.416.793 millones.

San Juan: $1.388.442 millones.

Jujuy: $1.187.209 millones.

Catamarca: $1.130.429 millones.

Río Negro: $1.049.885 millones.

San Luis: $930.795 millones.

La Rioja: $857.976 millones.

La Pampa: $784.157 millones.

Neuquén: $769.466 millones.

Chubut: $678.820 millones.

Santa Cruz: $670.421 millones.

Tierra del Fuego: $513.692 millones.