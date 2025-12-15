Escándalo en la AFA: Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich anunció este lunes que presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas violaciones al Código de Ética y a las normas anticorrupción del organismo.

La presentación, difundida por la propia Bullrich a través de sus redes sociales, sostiene que existen irregularidades graves en el manejo de fondos del fútbol argentino, y solicita que la CONMEBOL investigue a fondo lo que calificó como “una mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

En el escrito dirigido al Comité de Ética, la legisladora enumera una serie de interrogantes vinculados al destino del dinero que ingresa por publicidad y por la Selección Argentina, y cuestiona la diferencia entre los premios percibidos por los campeones y los gastos de viajes internacionales de la conducción de la AFA.

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



- ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

Bullrich también puso bajo la lupa el rol de Sur Finanzas, señalando un presunto manejo de deudas de clubes “a cambio de favores y votos”, además de advertir sobre contrataciones con empresas vinculadas a los propios dirigentes y posibles irregularidades en la retención de aportes.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar”, afirmó la senadora en su publicación, en un mensaje de fuerte tono político e institucional.

La denuncia apunta a presuntas violaciones a los principios de integridad, transparencia, deber fiduciario, conflicto de intereses, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos, establecidos en la normativa ética de la CONMEBOL.