Sáenz presenta hoy a los nuevos funcionarios de su Gabinete

Con la reestructuración del Poder Ejecutivo ya aprobada, este lunes el gobernador Gustavo Sáenz presentará oficialmente a los nuevos funcionarios que integrarán su gabinete provincial. El acto está previsto en Casa de Gobierno y concentra la atención política de la jornada en Salta.

Uno de los cambios centrales del nuevo esquema será el pase del actual ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, un área clave dentro del rediseño gubernamental impulsado por el Ejecutivo provincial.

La reorganización también incluye una reducción en la cantidad de secretarías de Estado, que pasarán a un máximo de 30, con el objetivo de unificar funciones, optimizar recursos y mejorar el funcionamiento del Estado provincial.

Aún restan definiciones en algunas áreas sensibles, tras las salidas del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.

En tanto, ya se confirmó a Ignacio Lupión al frente del Ministerio de Minería, Gustavo Carrizo en la Secretaría de esa área, e Ignacio Jarsún, quien asumirá funciones vinculadas al Ministerio de Gobierno y a la empresa Aguas del Norte.