Con aval de Cristina Kirchner y apoyo de la CGT y la CTA, el PJ impulsa una contrarreforma frente al proyecto de “modernización” del Gobierno.
Sáenz presenta hoy a los nuevos funcionarios de su Gabinete
Tras la aprobación de la reestructuración del Ejecutivo, el gobernador Gustavo Sáenz encabezará este lunes el acto de presentación del nuevo gabinete.Política15/12/2025Ivana Chañi
Con la reestructuración del Poder Ejecutivo ya aprobada, este lunes el gobernador Gustavo Sáenz presentará oficialmente a los nuevos funcionarios que integrarán su gabinete provincial. El acto está previsto en Casa de Gobierno y concentra la atención política de la jornada en Salta.
Uno de los cambios centrales del nuevo esquema será el pase del actual ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, un área clave dentro del rediseño gubernamental impulsado por el Ejecutivo provincial.
La reorganización también incluye una reducción en la cantidad de secretarías de Estado, que pasarán a un máximo de 30, con el objetivo de unificar funciones, optimizar recursos y mejorar el funcionamiento del Estado provincial.
Aún restan definiciones en algunas áreas sensibles, tras las salidas del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.
En tanto, ya se confirmó a Ignacio Lupión al frente del Ministerio de Minería, Gustavo Carrizo en la Secretaría de esa área, e Ignacio Jarsún, quien asumirá funciones vinculadas al Ministerio de Gobierno y a la empresa Aguas del Norte.
Semana decisiva en el Congreso: el Gobierno acelera Presupuesto 2026 y reforma laboralPolítica15/12/2025
En sesiones extraordinarias, el oficialismo busca dictámenes exprés en Diputados y el Senado, con negociaciones ajustadas y tensiones internas.
Migraciones: el Gobierno prepara la designación de Valenzuela y una agencia con más poderPolítica15/12/2025
La nueva estructura dejará atrás el perfil administrativo y avanzará hacia un esquema con competencias ampliadas.
El Congreso cerró 2025 con solo 11 leyes y marcó el peor registro de la última décadaPolítica15/12/2025
El bajo nivel de producción legislativa reflejó la debilidad del oficialismo, una oposición activa y una fuerte tensión entre el Gobierno y el Parlamento.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y prevé la explotación del predio por 25 años.
Javier Milei felicitó a Kast y destacó la defensa de la libertad en la región
El presidente Javier Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y afirmó que América debe avanzar en defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró golpeado tras la derrota en la final. Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una frase contundente.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.