Javier Milei felicitó a Kast y destacó la defensa de la libertad en la región

ATE confirmó un paro nacional la próxima semana
ATE anunció un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo el 18 de diciembre. Adolfo Aguiar cuestionó la reforma laboral, el Presupuesto y el rol de los gobernadores.
El presidente Javier Milei expresó este domingo su “enorme alegría” por el triunfo electoral de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. El mensaje lo difundió a través de sus redes sociales, donde destacó la afinidad política y personal con el dirigente chileno.
Milei calificó la victoria como “aplastante” y la definió como un paso clave para la región. Señaló que el resultado fortalece una agenda común basada en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada en América Latina.
En su publicación, el mandatario argentino sostuvo que el avance de Kast representa un nuevo respaldo a las ideas liberales en la región. Afirmó que ambos gobiernos podrán trabajar de manera conjunta para que América “abrace las ideas de la libertad”.
El Presidente también apuntó contra el socialismo del siglo XXI, al que describió como un “yugo opresor” del que la región debe liberarse. En ese sentido, vinculó el resultado electoral chileno con un cambio de rumbo político en el continente.
LA LIBERTAD AVANZA— Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025
Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!
Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que…
