Sáenz homenajeó a los 43 gendarmes y pidió mantener viva la memoria

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, publicó este domingo un mensaje en la red social X en homenaje a los 43 gendarmes que perdieron la vida hace diez años en Rosario de la Frontera, mientras cumplían funciones al servicio de la Patria.

“Honor y gloria a los 43 gendarmes que perdieron la vida hace 10 años en Rosario de la Frontera, mientras cumplían su deber”, expresó el mandatario provincial en su publicación.

En el mismo mensaje, Sáenz manifestó su respeto y acompañamiento a los familiares y seres queridos de las víctimas, y destacó el valor del recuerdo colectivo como acto de reconocimiento.

“La memoria permanece intacta y nos convoca a no olvidar”, afirmó el gobernador, al subrayar la importancia de mantener vigente el homenaje a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.