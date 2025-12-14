Sáenz homenajeó a los 43 gendarmes y pidió mantener viva la memoria

El ciclo kircherista agotado: Chiarella apuesta a la madurez política ante Javier MileiPolítica14/12/2025
Chiarella aseguró que la UCR mantendrá la madurez política frente al Gobierno Nacional. Sin embargo, lanzó una fuerte crítica económica.
El gobernador Gustavo Sáenz recordó en X a los 43 gendarmes fallecidos hace 10 años en Rosario de la Frontera y expresó su acompañamiento a las familias.Política14/12/2025Ivana Chañi
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, publicó este domingo un mensaje en la red social X en homenaje a los 43 gendarmes que perdieron la vida hace diez años en Rosario de la Frontera, mientras cumplían funciones al servicio de la Patria.
“Honor y gloria a los 43 gendarmes que perdieron la vida hace 10 años en Rosario de la Frontera, mientras cumplían su deber”, expresó el mandatario provincial en su publicación.
En el mismo mensaje, Sáenz manifestó su respeto y acompañamiento a los familiares y seres queridos de las víctimas, y destacó el valor del recuerdo colectivo como acto de reconocimiento.
“La memoria permanece intacta y nos convoca a no olvidar”, afirmó el gobernador, al subrayar la importancia de mantener vigente el homenaje a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.
Honor y gloria a los 43 gendarmes que perdieron la vida hace 10 años en Rosario de la Frontera, mientras cumplían su deber al servicio de nuestra Patria.— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 14, 2025
Mi respeto y acompañamiento sincero a sus familias y seres queridos. Su memoria permanece intacta y nos convoca a no olvidar. pic.twitter.com/sYueaIuGZk
Chiarella aseguró que la UCR mantendrá la madurez política frente al Gobierno Nacional. Sin embargo, lanzó una fuerte crítica económica.
La legisladora de izquierda vinculó el ataque ocurrido en Australia con el conflicto en Medio Oriente y acusó al gobierno israelí de manipular la información.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno es primariamente una batalla cultural y no solo normativa.
La vicepresidenta de la Nación evocó el siniestro ocurrido en la Ruta Nacional 34, donde murieron 43 efectivos de Gendarmería. Reclamó verdad, justicia y mayor cuidado para las fuerzas de seguridad.
El sindicato bancario marchará este jueves 18 de diciembre desde Plaza 9 de Julio. Rechaza el proyecto de “modernización laboral” por considerar que avanza sobre derechos históricos de los trabajadores.
La expresidenta contó lo que definió como "un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera".
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).