ATE confirmó un paro nacional la próxima semana

ATE anunció un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo el 18 de diciembre. Adolfo Aguiar cuestionó la reforma laboral, el Presupuesto y el rol de los gobernadores.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para el próximo 18 de diciembre. El anuncio lo realizó este domingo Adolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, a través de un posteo en redes sociales con duras críticas al Gobierno y a los mandatarios provinciales.

Aguiar sostuvo que los gobernadores “se están pegando un tiro en el pie” y afirmó que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”. En ese marco, llamó a profundizar las protestas en los territorios provinciales y a confrontar las políticas que, según indicó, afectan de forma directa a los trabajadores estatales.

El dirigente sindical rechazó el argumento oficial que vincula la reforma laboral con la creación de empleo. Aseguró que se trata de “verso y chamuyo” y definió la iniciativa como una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso más regresiva que la vigente durante la última dictadura.

En su mensaje, Aguiar advirtió sobre la extensión de las jornadas laborales a 12 horas y el pago en especies. Remarcó que estas condiciones resultan inaceptables y las calificó como una “barbaridad” contra los derechos básicos de los trabajadores.

“El único capital que tenemos es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental”, afirmó. También alertó que, con la reforma, los empresarios no solo serían dueños de las empresas, sino también de la vida de quienes trabajan en ellas, y subrayó que ese modelo no es compatible con el sistema democrático.

