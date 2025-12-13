Importaciones de alimentos se dispararon 50% en un año

La industria alimenticia local atraviesa un momento de incertidumbre, teniendo en cuenta que su producción cayó en ocho de los últimos once meses y que en las últimas semanas cerraron plantas importantes. Esta situación se da mientras las importaciones crecen a un ritmo considerable, no solo en aquellos productos que históricamente se traen del exterior, sino también en algunos donde sí existe una producción local relevante.



La división de Alimentos y Bebidas es la que tiene una mayor incidencia sobre el Índice de Producción Industrial (IPI) que mide el INDEC. Si bien es uno de los pocos sectores industriales que, en el acumulado de la era Milei, muestra una variación positiva, entre noviembre de 2024 (último pico) y octubre de 2025 acumula una caída del 5,3%.

Por lo general, los factores que más inciden sobre la producción de este rubro son la dinámica del sector agropecuario, la performance de las exportaciones y el nivel de demanda interna. Sin embargo, los números muestran que el boom de importaciones también podría estar afectando la actividad a nivel local.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó esta semana un informe donde refleja que las importaciones de Bienes de Consumo (BC) alcanzaron entre enero y septiembre de este año un récord desde el inicio de la serie, en 2004. Dentro de esta categoría, la mayor parte fue explicada por el ingreso de productos alimenticios.

Concretamente, las compras en este rubro representaron unos u$s1.373,7 millones, lo cual significó un alza del 49,4% en comparación con el mismo período de 2024. Asimismo, el salto fue del 77,4% en relación a 2023.

Boom de importaciones de Bienes de Consumo: ¿qué alimentos están ingresando al país?

Desde el CEPA explicaron a Ámbito que dicho número no contempla a aquellos productos listo para el consumo final como alimento o bebida pero que no forman parte de alguna rama industrial. Tales son los casos, por ejemplo, de las bananas, el café y las paltas, tres bienes que suele importar Argentina pero que son categorizados dentro de la actividad agrícola.

No obstante, vale resaltar que esos tres productos mencionados las importaciones crecieron un 54% anual en el acumulado de 2025 hasta octubre, versus mismo período del año previo, según un relevamiento de este medio en base a datos de INDEC. Esto equivale a un gasto adicional de divisas de u$s212,5 millones.

Dentro de la industria alimenticia, las producciones más relevantes son las de panificados y pastas, molienda de soja y cereales, bebidas no alcohólicas, carnes, lácteos y vinos. En algunos de estos segmentos también se identifican efectos de la política de apertura comercial del Gobierno.

De acuerdo con los datos del INDEC, las compras externas correspondientes al capítulo "Carnes y despojos comestibles" se dispararon 430% anual en lo que va de 2025, para pasar de unos u$s46 millones a unos u$s246 millones. Al respecto, el informe del CEPA resaltó que, por lo menos hasta septiembre, Swift aparecía como la segunda importadora (detrás de Quickfood), "con un crecimiento descomunal que supera el 4.000% respecto de 2023, cuando prácticamente no importaba nada".

También fue relevante el aumento interanual del 104% en el capítulo de panificados y productos de pastelería, donde las compras pasaron de u$s55 millones a u$s112 millones. Para el segmento de panificados, CEPA subrayó los incrementos de tres dígitos en Coto y Fargo, así como el de Carrefour, compañía que en 2023 no registraba importaciones en estos productos.

En la lista también apareció Mondelez, firma que a comienzos de este mes paralizó su producción en General Pacheco, anunciando adelanto de vacaciones, reducción de relevos, readecuación de turnos y menor uso efectivo de capacidad instalada. A mitad de año, la empresa que fabrica galletitas, chocolates y golosinas para marcas como Oreo, Shot o Sugus, ya había acusado una "situación crítica" debido a la "presión a importaciones más competitivas y a la baja del consumo interno, factores que elevaron sus costos y redujeron la rotación de productos".

En términos generales, el CEPA identificó que 291 empresas de la industria alimenticia que no traían productos de otros países en 2023, en 2025 sí lo hicieron. En paralelo, algunas compañías que ya compraban al exterior ahora diversificaron considerablemente su canasta de importaciones, destacándose los casos de Ferrero, Carrefour y Bonafide.

¿La apertura comercial está afectando a la industria alimenticia?: la opinión de los economistas

Ante la consulta de Ámbito, Gonzalo Semilla, director del Observatorio de Estadísticas Regionales de la Upso y consultor, sostuvo que el sector en cuestión "se verá dañado por el aumento de importaciones, siendo el impacto directo inmediato la pérdida de competitividad y participación de mercado, como consecuencia de estructuras de costos superiores".

"El gran debate que siempre está vigente es: avanzar sobre la apertura indiscriminada; paulatina; dirigida; la protección estratégica o sobreprotección con los efectos oligopólicos no deseados", acotó.

Por su parte, el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Federico Bernini, aclaró que los alimentos que están entrando al país "tienen una participación en el consumo total bastante baja". En ese sentido, si bien aclaró que la presión competitiva existe, no cree que la apertura comercial tenga un impacto tan negativo para la producción como sucede en otros sectores, como el de indumentaria.

Para el especialista en comercio exterior, la caída del 5% en la producción tiene más que ver con la caída en el consumo general que con el aumento de las importaciones.

De todos modos, el estancamiento de uno de los rubros que parecía ser uno de los "ganadores" del modelo económico actual es notorio. Resta ver cuál será el impacto negativo en términos de empleo y si habrá ganancia de precios para los consumidores en los próximos meses; en el primer aspecto, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran una leve reducción entre noviembre del año pasado y septiembre del año en curso, mientras que en materia de inflación los alimentos vienen exhibiendo vaivenes, resaltando en noviembre las subas en carnes.

Con información de Ámbito