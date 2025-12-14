El ciclo kircherista agotado: Chiarella apuesta a la madurez política ante Javier Milei

Sáenz homenajeó a los 43 gendarmes y pidió mantener viva la memoria
El gobernador Gustavo Sáenz recordó en X a los 43 gendarmes fallecidos hace 10 años en Rosario de la Frontera y expresó su acompañamiento a las familias.
Chiarella aseguró que la UCR mantendrá la madurez política frente al Gobierno Nacional. Sin embargo, lanzó una fuerte crítica económica.Política14/12/2025
El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, reivindicó la figura de Raúl Alfonsín como principal referencia histórica del partido y planteó un radicalismo con diálogo, gestión y obra pública como ejes para reconstruir su protagonismo político.
Al definir su identidad política y su mirada histórica, Chiarella destacó: “Nuestro líder más importante fue Raúl Alfonsín”, a quien señaló como un dirigente con coraje y vocación de consenso, capaz de convocar a todos los sectores para construir la Argentina democrática.
Chiarella agradeció el respaldo de los delegados partidarios y de los gobernadores radicales que lo ungieron al máximo cargo y remarcó que la UCR cuenta con la gestión de cinco provincias y más de 500 intendentes en todo el país, lo que permite mostrar una experiencia concreta de gobierno y acercar propuestas a la sociedad.
Al referirse a la relación con el Gobierno Nacional, sostuvo que el radicalismo mantendrá una postura de madurez política, con acompañamiento a las medidas que considere positivas y con la marcación de diferencias cuando sea necesario, siempre desde una mirada federal que contemple las necesidades de las provincias.
En ese marco, afirmó que el partido no pretende “volver atrás” y consideró que el kirchnerismo es un ciclo agotado, al tiempo que remarcó que el radicalismo busca aportar a la construcción de la Argentina desde el sentido común y el consenso.
Entre los principales cuestionamientos al Ejecutivo, Chiarella, en declaraciones a Clarín, señaló la falta de inversión en infraestructura y advirtió que no existe desarrollo posible sin obra pública. En ese sentido, alertó sobre el deterioro de rutas clave para el transporte de la producción y afirmó que el superávit fiscal “por sí solo no sirve” si no se traduce en mejoras concretas para la ciudadanía.
Sobre la situación interna del partido, reconoció las dificultades electorales y la fragmentación parlamentaria, y aseguró que la reconstrucción del radicalismo requerirá diálogo, madurez política y trabajo conjunto entre gobernadores, legisladores, intendentes y las distintas organizaciones partidarias.
De cara al futuro, sostuvo que el radicalismo debe fortalecerse como partido y, al mismo tiempo, evaluar alianzas que contribuyan al desarrollo del país, aunque evitó definir socios políticos y remarcó que esa discusión debe darse de manera colectiva.
Con información de Noticias Argentinas
