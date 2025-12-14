José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile

El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) entregó los primeros resultados, con el 57,44% de los votos escrutados que le dan una ventaja irremontable a José Antonio Kast, el candidato del partido Republicano, de extrema derecha.

Casi veinte puntos porcentuales de diferencia separan a Kast de Jeannette Jara, la candidata de la centro izquierda, que no logró convencer al electorado chileno con su propuesta.

Hasta ahora Kast alcanza el 59,16% de las preferencias, mientras que Jara se queda con el 40,84% de los votos.

Noticia en Desarrollo

Con información de emol.com, latercera.com