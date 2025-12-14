El balance de muertos por el ataque terrorista en la playa de Bondi, Sídney, subió a 15 personas, según confirmaron las autoridades australianas. La cifra incluye a uno de los agresores abatidos y, lamentablemente, a menores de edad, entre ellos un niño.
José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile
Casi veinte puntos porcentuales de diferencia separan a Kast de Jeannette Jara, la candidata de la centro izquierda.El Mundo14/12/2025
El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) entregó los primeros resultados, con el 57,44% de los votos escrutados que le dan una ventaja irremontable a José Antonio Kast, el candidato del partido Republicano, de extrema derecha.
Hasta ahora Kast alcanza el 59,16% de las preferencias, mientras que Jara se queda con el 40,84% de los votos.
La Policía de Australia declaró formalmente como "ataque terrorista" el tiroteo ocurrido en el parque Archer, junto a la popular Bondi Beach de Sídney.
La policía en Alemania frustró un presunto plan islamista de ataque contra un mercado navideño en el estado de Bavaria. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco sospechosos.
La inusual crecida del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, afectó principalmente a las localidades de El Torno y La Guardia.
Los chilenos van a las urnas este domingo en una segunda vuelta presidencial altamente polarizada. El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, quien es el favorito en las encuestas, se enfrenta a Jeannette Jara.
La Policía de Nueva Gales del Sur, Australia, confirmó un trágico ataque a tiros en la concurrida playa Bondi de Sídney este domingo, que resultó en la muerte de 9 ciudadanos y dejó 11 heridos.
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Reforma laboral: Cambios tributarios en Ganancias, IVA y RIMI que impulsa el GobiernoArgentina13/12/2025
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).