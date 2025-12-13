Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Flamengo vs PSG: Cuándo y dónde se juega la Final de la Intercontinental
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.Deportes13/12/2025
El Flamengo de Brasil le ganó 2-0 al Pyramids de Egipto, en Qatar, y clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA donde enfrentará al campeón de la UEFA Champions League, Paris Saint Germain de Francia.
En el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad qatarí de Rayán, el equipo dirigido por Filipe Luis venció a los del croata Krunoslav Jurcic con los goles del defensor Leo Pereira, a los 24 minutos del primer tiempo, y del experimentado Danilo, a los 7 del complemento.
Con este resultado, el equipo de la populosa ciudad brasileña de Rio de Janeiro clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA donde enfrentará al Paris Saint Germain de Francia, campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del último Mundial de Clubes. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles a las 14 horas en el Ahmad Bin Ali stadium y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.
El Flamengo llegaba a esta instancia tras ganarle por 2-1 al Cruz Azul de México, el pasado miércoles, con dos goles del uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Por su parte, el Pyramids había vencido por 3-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita con un triplete del congoleño Fiston Mayele en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en la ciudad saudí de Yeda.
El equipo brasileño dominó el partido de principio a fin pero recién pudo abrir el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con el gol del defensor Leo Pereira, una de las figuras de la reciente Copa Libertadores que conquistaron los cariocas.
Desde la derecha, el uruguayo de Arrascaeta ejecutó un gran tiro libre que cayó en el vértice del área egipcia donde Pereira, que ingresó solitariamente en velocidad desde atrás, anticipó al arquero Ahmed El Shenawy y metió un gran cabezazo con el que puso el 1-0.
En el complemento, a los 7 minutos, el experimentado defensor y compañero de zaga central de Pereira, Danilo, marcó el 2-0 con la misma fórmula con la que se abrió el marcador.
Nuevamente desde la derecha, el uruguayo de Arrascaeta volvió a realizar un preciso tiro libre que terminó en el segundo palo del área egipcia donde Danilo se elevó, cabeceó hacia abajo y anotó el 2-0, luego de que la pelota le pique antes al arquero El Shenawy y no pueda evitar el tanto.
Con información de Noticias Argentinas
