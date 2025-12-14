Vanina Biasi criticó a Israel y a Netanyahu tras el ataque en Australia: "Principal beneficiario"

La diputada nacional de izquierda Vanina Biasi quedó en el centro de la polémica tras publicar un extenso hilo en la red social X, donde realizó duras afirmaciones sobre el reciente ataque ocurrido en Australia y su vinculación con el conflicto entre Israel y Palestina.

En su mensaje, Biasi sostuvo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sería “el principal beneficiario” del ataque, al considerar que lo utiliza políticamente para preservar su poder. Según expresó, el gobierno israelí no buscaría combatir el antisemitismo, sino “mentir contra los palestinos” y profundizar el enfrentamiento regional.

Israel ya manipula la información por el atentado criminal de Australia, tratando de usarlo para llevar agua para su molino. No les importa la verdad solo manipular para que Netanyahu y esa banda de criminales mantenga el poder y se agudice un choque supremacista contra… https://t.co/W3DV65My2D — Vanina Biasi (@vaninabiasi) December 14, 2025

La legisladora fue aún más lejos al afirmar que “Israel es la principal fuente de inseguridad para los judíos en el mundo”, al acusar al Estado israelí de apropiarse de la religión judía como escudo para justificar hechos de violencia. En ese marco, mencionó al ministro Itamar Ben Gvir y lo calificó como parte de “un mundo de criminales” que, según sus palabras, reproduce ataques de manera cotidiana.

En otro tramo del hilo, Biasi apuntó contra sectores empresariales y dirigentes a los que definió como “xenófobos”, a quienes acusó de beneficiarse políticamente y económicamente de escenarios de violencia y fragmentación social. “Ganan poder y dinero fomentando un mundo dividido por odios religiosos, nacionales y étnicos”, expresó.

Finalmente, la diputada denunció una supuesta manipulación informativa en torno al atentado en Australia, al señalar que el gobierno israelí estaría utilizando el hecho para reforzar un discurso “supremacista” y profundizar el conflicto con el pueblo palestino y el mundo árabe.