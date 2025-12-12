Guaymás: “Esta reforma es la mayor estafa laboral de los últimos 30 años”

El dirigente sindical Jorge Guaymás lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei y advirtió que su aplicación podría derivar en “la mayor estafa laboral de los últimos 30 años”.

En Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries, Guaymás sostuvo que la iniciativa representa una avanzada directa contra los derechos históricos de los trabajadores y reconfigura el modelo laboral argentino con una mirada empresarial.

Entre los puntos más cuestionados, el referente gremial señaló el cambio en la presunción laboral, que facilita la monotributización. “Cuando te hacen facturar dejás de ser trabajador y pasás a ser un número. Perdés vacaciones, aguinaldo, indemnización y quedás librado a la buena voluntad del patrón, que no existe”, afirmó.

Guaymás también advirtió sobre los riesgos de limitar la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones, lo que dejaría a miles de trabajadores sin respaldo ante empresas contratistas que desaparecen. “Es abrir la puerta a la evasión organizada y dejar al trabajador sin cobrar”, remarcó.

Otro de los ejes de la crítica fue la incorporación, a último momento, de un artículo que declara la recolección de residuos como actividad esencial, obligando a garantizar el 75% del servicio incluso durante huelgas. Para Guaymás, se trata de una restricción directa al derecho constitucional a la protesta. “Si el servicio es esencial, también lo tiene que ser el salario. No se puede exigir trabajar sin cumplir con las obligaciones”, sostuvo.

En el plano previsional, el dirigente alertó sobre una reforma encubierta que permitiría a jubilados seguir trabajando y cobrando salario, desplazando a jóvenes del mercado laboral y debilitando los regímenes especiales. “Esto baja salarios, rompe la carrera laboral y vacía el sistema previsional”, advirtió.

Guaymás consideró que el proyecto, tal como está planteado, no genera empleo genuino ni desarrollo, sino precarización y conflictividad social. “Nada se mueve en el mundo sin los trabajadores. Atacar sus derechos es atacar a toda la sociedad”, concluyó.