Guaymás: “Esta reforma es la mayor estafa laboral de los últimos 30 años”

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.Política12/12/2025Ivana Chañi
El dirigente sindical Jorge Guaymás lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei y advirtió que su aplicación podría derivar en “la mayor estafa laboral de los últimos 30 años”.
En Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries, Guaymás sostuvo que la iniciativa representa una avanzada directa contra los derechos históricos de los trabajadores y reconfigura el modelo laboral argentino con una mirada empresarial.
Entre los puntos más cuestionados, el referente gremial señaló el cambio en la presunción laboral, que facilita la monotributización. “Cuando te hacen facturar dejás de ser trabajador y pasás a ser un número. Perdés vacaciones, aguinaldo, indemnización y quedás librado a la buena voluntad del patrón, que no existe”, afirmó.
Guaymás también advirtió sobre los riesgos de limitar la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones, lo que dejaría a miles de trabajadores sin respaldo ante empresas contratistas que desaparecen. “Es abrir la puerta a la evasión organizada y dejar al trabajador sin cobrar”, remarcó.
Otro de los ejes de la crítica fue la incorporación, a último momento, de un artículo que declara la recolección de residuos como actividad esencial, obligando a garantizar el 75% del servicio incluso durante huelgas. Para Guaymás, se trata de una restricción directa al derecho constitucional a la protesta. “Si el servicio es esencial, también lo tiene que ser el salario. No se puede exigir trabajar sin cumplir con las obligaciones”, sostuvo.
En el plano previsional, el dirigente alertó sobre una reforma encubierta que permitiría a jubilados seguir trabajando y cobrando salario, desplazando a jóvenes del mercado laboral y debilitando los regímenes especiales. “Esto baja salarios, rompe la carrera laboral y vacía el sistema previsional”, advirtió.
Guaymás consideró que el proyecto, tal como está planteado, no genera empleo genuino ni desarrollo, sino precarización y conflictividad social. “Nada se mueve en el mundo sin los trabajadores. Atacar sus derechos es atacar a toda la sociedad”, concluyó.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso posteo criticando la política económica de Javier Milei y el dato de inflación del 2,5% informado por el INDEC para noviembre.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.