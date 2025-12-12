Milei respaldó a Bullrich tras calificar a Cristina como "presidiaria": "MasterClass"

El mensaje se dio en el marco de un intercambio que incluyó a la senadora Patricia Bullrich y reavivó la confrontación política en redes sociales con la expresidenta Cristina Kirchner.

Política12/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo cruce político en redes sociales al responder con dureza a un posteo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionara las críticas del kirchnerismo sobre la inflación y la situación económica.

TC4SS2RTZ5C6NMQWMFVBNK5FOEBullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"

“TREMENDA MASTERCLASS” fue el mensaje con el que Milei respaldó públicamente a Bullrich, quien se había expresado en redes contra Cristina Kirchner, a quien calificó como “presidiaria” y a quien le pidió “tener la decencia de no opinar de economía”, tras un extenso posteo de la exmandataria sobre el rumbo de la gestión libertaria.

la-expresidenta-cristina-kirchner-en-su-discurso-luego-de-la-confirmacion-de-la-condena-por-la-causaCristina Kirchner: ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?

El intercambio volvió a exponer la fuerte polarización política y consolidó a las redes sociales como el principal escenario de confrontación entre el actual gobierno y el kirchnerismo.

