Las autoridades de la Conferencia Episcopal celebraron el 11 y el 12 de diciembre su última reunión del año en Buenos Aires. La agenda giró en torno a cuestiones institucionales, pero también hubo espacio para analizar la realidad social y política.
Milei respaldó a Bullrich tras calificar a Cristina como "presidiaria": "MasterClass"
El mensaje se dio en el marco de un intercambio que incluyó a la senadora Patricia Bullrich y reavivó la confrontación política en redes sociales con la expresidenta Cristina Kirchner.Política12/12/2025Ivana Chañi
El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo cruce político en redes sociales al responder con dureza a un posteo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionara las críticas del kirchnerismo sobre la inflación y la situación económica.
“TREMENDA MASTERCLASS” fue el mensaje con el que Milei respaldó públicamente a Bullrich, quien se había expresado en redes contra Cristina Kirchner, a quien calificó como “presidiaria” y a quien le pidió “tener la decencia de no opinar de economía”, tras un extenso posteo de la exmandataria sobre el rumbo de la gestión libertaria.
El intercambio volvió a exponer la fuerte polarización política y consolidó a las redes sociales como el principal escenario de confrontación entre el actual gobierno y el kirchnerismo.
Sturzenegger dijo que la reforma laboral se aplicará incluso sobre los contratos ya existentesPolítica12/12/2025
Aclaró que los cambios alcanzarán a todas las relaciones laborales del sector privado. Redefine indemnizaciones, vacaciones y licencias. Crea un fondo para despidos “financiado” con una baja de impuestos.
El representante de la Casa Blanca en la Argentina fue invitado por segunda vez consecutiva a la jura de un integrante del gabinete. Los saludos de los funcionarios y el alineamiento entre ambas administraciones.
El militar reemplaza a Luis Petri, asumió en una ceremonia breve en Casa Rosada y ya quedó habilitado para implementar cambios en la cartera.
Allanaron la mansión vinculada a Tapia y Toviggino: secuestraron 54 vehículos de lujoPolítica12/12/2025
El operativo ordenado por el juez Rafecas incluyó la tasación de la estancia de 10 hectáreas en Villa Rosa y el secuestro de autos, motos y kartings ligados a Real Central SRL.
Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.