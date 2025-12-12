Scioli, secretario de Turismo y Ambiente "ad honorem"

El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".

Política12/12/2025

720

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente "ad honorem" de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por el presidente Javier Milei. 

En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete. El Decreto 871/2025 acepta la renuncia de Javier Lanari como subsecretario de Prensa y lo promueve al cargo de secretario de Comunicación y Prensa a partir del 6 de diciembre.

Por otra parte, el Decreto 870/2025 designa a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter "ad honorem" y a partir del 6 de diciembre.

El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, mientras que en el Ministerio de Salud, el Decreto 874/2025 nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa.

Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.

Con información de  Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail