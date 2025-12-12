Scioli, secretario de Turismo y Ambiente "ad honorem"

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".Política12/12/2025
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente "ad honorem" de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por el presidente Javier Milei.
En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete. El Decreto 871/2025 acepta la renuncia de Javier Lanari como subsecretario de Prensa y lo promueve al cargo de secretario de Comunicación y Prensa a partir del 6 de diciembre.
Por otra parte, el Decreto 870/2025 designa a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter "ad honorem" y a partir del 6 de diciembre.
El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, mientras que en el Ministerio de Salud, el Decreto 874/2025 nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa.
Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso posteo criticando la política económica de Javier Milei y el dato de inflación del 2,5% informado por el INDEC para noviembre.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.