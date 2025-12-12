“Las mujeres hacen falsas denuncias y como político te destruyen”, el oficialismo defendió a Moreno

Tras la jura de Daniel Moreno como senador por La Caldera, pese a la denuncia penal por abuso sexual presentada por una exempleada municipal, la Cámara de Senadores de Salta rechazó la creación de una comisión investigadora para analizar su conducta.

Por Aries, al senador por Güemes, Enrique Cornejo, explicó que la decisión se tomó ya que el Senado no puede avanzar en investigaciones propias porque no ha recibido notificación judicial formal sobre el proceso en el que Moreno está involucrado. “¿Con qué motivo la Cámara de Senadores va a crear una comisión investigadora si no tenemos conocimiento formal?”, afirmó. Además, el legislador señaló que el poder judicial es quien debe resolver estas cuestiones y que el

Senado actúa solo cuando recibe comunicación oficial: “No nos guiamos por los dichos periodísticos ni por denuncias que todavía no han sido formalizadas”.

El senador agregó que, aunque se reconoce la sensibilidad del tema, el cuerpo legislativo no puede avasallar al poder judicial y destacó que en la actualidad no hay detención ni juicio en curso contra Moreno. “Si la justicia lo notifica, por supuesto iniciaremos la actividad de rigor”, concluyó.

Cornejo remarcó además que la Cámara no avala conductas reprochables, pero que debe actuar con prudencia y respeto al proceso judicial, sin anticiparse a los fallos o a las denuncias periodísticas.

El senador también sostuvo que muchas veces las mujeres presentan denuncias falsas, por lo que la Cámara debe ser prudente antes de actuar. “Muchas veces las mujeres hacen falsas denuncias y a vos como político te destruyen” agregó, remarcando que el cuerpo legislativo solo intervendrá cuando el poder judicial notifique formalmente sobre la causa.