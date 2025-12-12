Reforma laboral: “No veo que fomente el trabajo formal ni que mejore las jubilaciones”

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.Política12/12/2025Ivana Chañi
La abogada previsional Julia Toyos advirtió que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional “va a terminar judicializado”, debido a su redacción confusa, su amplio alcance y las consecuencias que podrían generar sobre el empleo formal y el sistema previsional.
En su columna de los viernes en Aries, la especialista sostuvo que, aunque la iniciativa no incluya de manera explícita una reforma previsional, termina afectando de lleno al sistema jubilatorio. “No te dicen que reforman las jubilaciones, pero te desfinancian el sistema”, advirtió.
Toyos explicó que la jubilación es una consecuencia directa del trabajo registrado y cuestionó que las reformas propuestas no incentiven el empleo en blanco. “Hoy es más caro tener a un trabajador registrado que en negro. Así no hay sistema previsional que se sostenga”, remarcó.
También señaló que el proyecto mezcla modificaciones laborales, tributarias, procesales y previsionales en un mismo texto de más de 190 artículos. “No hay reglas claras. Eso genera inseguridad jurídica y más conflictos judiciales”, sostuvo.
“Esto siempre se hace a fin de año, con la gente distraída”, afirmó.
Finalmente, consideró que, tal como están planteadas, las reformas no traerán mejoras estructurales. “No veo que esto fomente el trabajo formal ni que mejore las jubilaciones. Al contrario, va a generar más juicios y más incertidumbre”, concluyó.
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso posteo criticando la política económica de Javier Milei y el dato de inflación del 2,5% informado por el INDEC para noviembre.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.