Reforma laboral: “No veo que fomente el trabajo formal ni que mejore las jubilaciones”

La abogada previsional Julia Toyos advirtió que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional “va a terminar judicializado”, debido a su redacción confusa, su amplio alcance y las consecuencias que podrían generar sobre el empleo formal y el sistema previsional.

En su columna de los viernes en Aries, la especialista sostuvo que, aunque la iniciativa no incluya de manera explícita una reforma previsional, termina afectando de lleno al sistema jubilatorio. “No te dicen que reforman las jubilaciones, pero te desfinancian el sistema”, advirtió.

Toyos explicó que la jubilación es una consecuencia directa del trabajo registrado y cuestionó que las reformas propuestas no incentiven el empleo en blanco. “Hoy es más caro tener a un trabajador registrado que en negro. Así no hay sistema previsional que se sostenga”, remarcó.

También señaló que el proyecto mezcla modificaciones laborales, tributarias, procesales y previsionales en un mismo texto de más de 190 artículos. “No hay reglas claras. Eso genera inseguridad jurídica y más conflictos judiciales”, sostuvo.

“Esto siempre se hace a fin de año, con la gente distraída”, afirmó.

Finalmente, consideró que, tal como están planteadas, las reformas no traerán mejoras estructurales. “No veo que esto fomente el trabajo formal ni que mejore las jubilaciones. Al contrario, va a generar más juicios y más incertidumbre”, concluyó.