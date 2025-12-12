Secuestraron un revólver a un hombre de 70 años en Tartagal

Fue este jueves tarde durante un control vehicular en ruta nacional 34 y ruta provincial 54. Se secuestró un arma de fuego. Intervino la Fiscalía Penal.

Esta mañana, efectivos de la Sección Narcocriminal de Tartagal, en el marco de un control vehicular en ruta nacional 34 y ruta provincial 54, al fiscalizar a un motociclista, detectaron a un hombre que portaba entre sus prendas un arma de fuego tipo revólver, con seis cartuchos sin la documentación correspondiente.

En ese contexto, un hombre de 70 años fue demorado por portación ilegítima de arma de fuego. En tanto, el arma y los cartuchos fueron secuestrados.

Intervino la Fiscalía Penal Salvador Mazza.