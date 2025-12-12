“El debate político en Salta está a la baja”

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
El periodista Ramiro Jiménez analizó el presente del Concejo Deliberante y la Legislatura provincial y el impacto de La Libertad Avanza. Advirtió sobre un escenario con más chicanas y menos contenido político.Política12/12/2025Ivana Chañi
El periodista Ramiro Jiménez, del medio digital El Tintero, aseguró que el debate político en Salta atraviesa un momento de bajo nivel y escaso aporte a la comunidad, tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura provincial.
Durante su participación en El Acople, Jiménez sostuvo que las sesiones legislativas se han vuelto poco atractivas para la ciudadanía y que gran parte de la discusión se centra en cruces personales y chicanas, sin un verdadero debate de fondo. “El debate político está a la baja, es aburrido y no aporta prácticamente nada a la comunidad salteña”, afirmó.
En ese contexto, analizó el escenario que se abrirá a partir de 2026 con el ingreso de nuevos concejales y diputados de La Libertad Avanza. Según explicó, el Concejo Deliberante de la capital será uno de los ámbitos donde más se evidenciarán las tensiones internas del espacio libertario, producto de diferencias políticas y de conducción.
Jiménez señaló que dentro de La Libertad Avanza conviven distintos sectores con referencias nacionales y locales, lo que podría derivar en conflictos internos. “Ya hubo muestras de falta de organicidad y de disputas por espacios de poder que seguramente se van a profundizar”, advirtió.
Sobre el funcionamiento legislativo, consideró que el ingreso de legisladores libertarios puede generar sesiones más ruidosas, pero no necesariamente un salto en la calidad del debate. “Va a haber más volumen, más chicanas, pero no sé si más contenido. Y Salta necesita contenido político”, remarcó.
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.