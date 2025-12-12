“El debate político en Salta está a la baja”

El periodista Ramiro Jiménez, del medio digital El Tintero, aseguró que el debate político en Salta atraviesa un momento de bajo nivel y escaso aporte a la comunidad, tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura provincial.

Durante su participación en El Acople, Jiménez sostuvo que las sesiones legislativas se han vuelto poco atractivas para la ciudadanía y que gran parte de la discusión se centra en cruces personales y chicanas, sin un verdadero debate de fondo. “El debate político está a la baja, es aburrido y no aporta prácticamente nada a la comunidad salteña”, afirmó.

En ese contexto, analizó el escenario que se abrirá a partir de 2026 con el ingreso de nuevos concejales y diputados de La Libertad Avanza. Según explicó, el Concejo Deliberante de la capital será uno de los ámbitos donde más se evidenciarán las tensiones internas del espacio libertario, producto de diferencias políticas y de conducción.

Jiménez señaló que dentro de La Libertad Avanza conviven distintos sectores con referencias nacionales y locales, lo que podría derivar en conflictos internos. “Ya hubo muestras de falta de organicidad y de disputas por espacios de poder que seguramente se van a profundizar”, advirtió.

Sobre el funcionamiento legislativo, consideró que el ingreso de legisladores libertarios puede generar sesiones más ruidosas, pero no necesariamente un salto en la calidad del debate. “Va a haber más volumen, más chicanas, pero no sé si más contenido. Y Salta necesita contenido político”, remarcó.