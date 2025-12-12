Reforma laboral: Nación modificó el proyecto y no eliminará la cuota solidaria a los sindicatos

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
Es un gesto de Milei a los gremios para evitar escalar la conflictividad. A pesar de ello, los líderes cegetistas ya confirmaron su disconformidad con la iniciativa y preparan una marcha.Política12/12/2025
Este jueves, Javier Milei firmó el proyecto de modernización laboral que se tratará en sesiones extraordinarias. En el documento, no se eliminó la cuota solidaria, en un gesto hacia la CGT (Confederación General del Trabajo).
Es decir, la letra chica del documento excluyó el artículo que influía en la contribución que realiza el empleado al gremio sin estar afiliado al mismo.
Asimismo, en la reforma laboral la gestión libertaria decidió que los empleadores van a poder seguir siendo agentes de retención. Aunque para eso ahora se deberá prestar conformidad para que se cumpla y deberá haber un aval de la Secretaría de Trabajo.
“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes. A su vez, deberá contar con la resolución de la Secretaría de Trabajo”, indica el artículo 137 del proyecto.
A pesar de esta situación, la CGT confirmó que realizará una movilización el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo, en contra de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
La Confederación, liderada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, dispuso la actividad en una reunión de mesa chica, a pesar de los gestos del Ejecutivo de no meterse con las cuotas solidarias o la afiliación gremial.
“Ayer, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió aspectos clave del informe del Consejo de Mayo. Ese documento, de más de 400 páginas, incluye expresiones que para nosotros constituyen agresiones hacia los trabajadores”, señalaron los líderes sindicalistas.
Y agregaron: “En varios tramos el informe habla de ‘trabas’, de ‘aprovechamientos sindicales’ y hasta utiliza ironías sobre la actividad laboral, pero no menciona que la CGT dejó asentado —en la página 288— su rechazo explícito a los puntos que allí se discutían”.
En medio de esta situación, este medio pudo saber que en Casa Rosada no existe inquietud por la decisión de marchar.
“No hay preocupación, es claramente una muestra de la Argentina que estamos dejando atrás”, indicó una voz libertaria. Otra, además, sumó: “No nos preocupa. Es una movilización, nada más”.
Con información de TN
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.