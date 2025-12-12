El Gobierno oficializó a Javier Lanari como secretario de Comunicación

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de un reacomodamiento interno que consolida la influencia del vocero presidencial dentro del área comunicacional del Ejecutivo.Política12/12/2025
El Gobierno oficializó este viernes la designación de Javier Lanari al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa mediante el Boletín Oficial, una decisión que reordena el esquema de poder de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, donde ahora concentra un control más amplio sobre las áreas comunicacionales y estratégicas de la administración.
Con el nuevo organigrama, la Jefatura de Gabinete volvió a incorporar la Secretaría de Comunicación y Prensa, que había quedado bajo Presidencia durante el breve período en que Adorni ocupó ese cargo con rango ministerial.
El Decreto 871/2025 formalizó el ascenso de Lanari, quien hasta ahora era subsecretario, aunque sin asumir el rol de vocero, que continuará en manos del propio Adorni.
La reorganización —publicada mediante el Decreto 866/2025— también integró áreas como Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Secretaría Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, y Comunicación y Prensa, ampliando el peso institucional de la Jefatura.
Scioli, Devitt y otras designaciones que completan el esquema
El Gobierno confirmó además la continuidad de Daniel Scioli al frente de Turismo y Ambiente, con un nombramiento ad honorem oficializado por el Decreto 872/2025, que detalla: "Desígnase con carácter ad honorem, a partir del 6 de diciembre de 2025, en el cargo de Secretario de Turismo y Ambiente al licenciado Daniel Osvaldo Scioli".
En paralelo, el Ejecutivo designó a Guillermo Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos a través del Decreto 870/2025, mientras que el Ministerio de Economía de Luis Caputo sumó al abogado Federico Ramos Napoli como secretario de Asuntos Nucleares, según el Decreto 875/2025.
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.