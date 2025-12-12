La administración local de las islas autorizó el proyecto de una empresa británica para extraer 55.000 barriles; Cancillería sostuvo que quienes intervengan en dichas actividades quedarán expuestas a sanciones e inhabilitaciones.
Abel Cornejo renunció a su cargo como consultor jurídico de Sáenz
A través del Decreto Nº 843, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo salteño aceptó la dimisión del Dr. Abel Cornejo al cargo de Consultor Jurídico del Gobernador. La renuncia será efectiva a partir del 1º de enero de 2026, en el marco de su acceso al beneficio jubilatorio.Política12/12/2025Ivana Chañi
El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó este viernes 12 de diciembre la renuncia del Dr. Abel Cornejo al cargo de Consultor Jurídico del Gobernador, función que desempeñaba desde su designación mediante el Decreto Nº 67/2023.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 843, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y refrendado por la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, y publicado en el Boletín Oficial provincial.
Según se detalla en los considerandos del decreto, Cornejo presentó su dimisión con vigencia a partir del 1º de enero de 2026, con el objetivo de acogerse al beneficio jubilatorio, motivo por el cual el Ejecutivo provincial resolvió aceptar formalmente su renuncia.
Abel Cornejo cuenta con una extensa trayectoria en la función pública de Salta. Fue juez de la Corte de Justicia de la Provincia y también se desempeñó como ministro de Seguridad, entre otros cargos relevantes dentro del ámbito judicial y del Poder Ejecutivo.
Moreno se mostró optimista sobre la discusión del Presupuesto Nacional 2026: “Miércoles o jueves lo aprobaríamos”Política11/12/2025
El diputado nacional por Salta de LLA consideró que la nueva composición de la Cámara y el voto favorable de “los diputados que responden a gobiernos amigables” encaminan la aprobación del Presupuesto Nacional 2026.
Mónico pidió licencia en el Senado ante la posibilidad de asumir un cargo en el Ejecutivo salteñoPolítica11/12/2025
El Senador por Rosario de la Frontera solicitó licencia ante las autoridades de la Cámara por la posibilidad de asumir un cargo en el Ejecutivo provincial. Cabe recordar que el nuevo Gabinete asumirá este lunes próximo.
Milei reveló negociaciones con Gran Bretaña para levantar el veto a la venta de armas a ArgentinaPolítica11/12/2025
El presidente confirmó al diario británico The Telegraph que negocia con Gran Bretaña un levantamiento del veto que impide a la Argentina comprar armas británicas, vigente desde la Guerra de Malvinas.
El Senado salteño aprobó en definitiva la adhesión de la Provincia a la ley nacional que busca institucionalizar un marco de calidad y seguridad al sistema sanitario. El objetivo es evitar la reiteración de mala praxis y garantizar la idoneidad del personal.
El Senado de la Provincia aprobó el proyecto que prevé la adhesión a la norma nacional que establece el ordenamiento y la regulación de la actividad. Beneficios impositivos, reglas uniformes y procedimientos de control, entre los puntos.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
El INDEC publicará hoy el dato de Inflación (IPC) correspondiente a noviembre, y las consultoras privadas estiman que los precios se habrían ubicado entre 2,3% y 2,5%.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.