Abel Cornejo renunció a su cargo como consultor jurídico de Sáenz

El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó este viernes 12 de diciembre la renuncia del Dr. Abel Cornejo al cargo de Consultor Jurídico del Gobernador, función que desempeñaba desde su designación mediante el Decreto Nº 67/2023.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 843, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y refrendado por la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, y publicado en el Boletín Oficial provincial.

Según se detalla en los considerandos del decreto, Cornejo presentó su dimisión con vigencia a partir del 1º de enero de 2026, con el objetivo de acogerse al beneficio jubilatorio, motivo por el cual el Ejecutivo provincial resolvió aceptar formalmente su renuncia.

Abel Cornejo cuenta con una extensa trayectoria en la función pública de Salta. Fue juez de la Corte de Justicia de la Provincia y también se desempeñó como ministro de Seguridad, entre otros cargos relevantes dentro del ámbito judicial y del Poder Ejecutivo.