Reforma laboral: Bullrich defendió el tope gremial

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza destacó que el tiempo gremial adicional será descontado del salario, mientras la oposición reclama que el proyecto vuelva a Diputados.Política12/12/2025
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el nuevo tope de 10 horas mensuales remuneradas para que los delegados sindicales realicen actividades gremiales dentro de su jornada laboral, al advertir: “Van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, fue la frase que lanzó la exministra de Seguridad mientras compartía un panel con el titular de Techint, Paolo Rocca.
Según el proyecto, si los delegados superan esas 10 horas mensuales, el tiempo adicional dedicado a tareas gremiales será descontado de su salario de forma proporcional, lo que para el oficialismo busca establecer un marco más claro respecto de las responsabilidades laborales y gremiales dentro del horario de trabajo.
En su exposición durante el cierre del Seminario Propymes, organizado por el Grupo Techint, la ex ministra de Seguridad elevó el tono hacia los representantes sindicales y remarcó que estos “siguen siendo trabajadores”, por lo que deben cumplir con las obligaciones propias de sus puestos.
Bullrich insistió en que mantener esa doble condición es “muy importante” para garantizar un funcionamiento equilibrado en los lugares de trabajo.
La legisladora subrayó que la medida apunta a equilibrar el derecho a la representación gremial con el cumplimiento efectivo de las tareas laborales y el tiempo productivo dentro de cada empresa. En el tramo final de su presentación, Bullrich también valoró que la reforma laboral tipifique los bloqueos a empresas como “infracciones muy graves”, un punto que, según afirmó, busca desalentar prácticas extorsivas y fortalecer la previsibilidad para el sector privado.
La oposición se planta ante el Gobierno y reclama que la reforma laboral reingrese por Diputados
Referentes de la oposición y abogados laboralistas salieron a cuestionar que la iniciativa haya ingresado por la Cámara alta pese a contener un capítulo tributario que modifica impuestos centrales, ya que la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
El diputado Esteban Paulón intimó al jefe de gabinete Manuel Adorni y a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para que retiren la presentación e inicien el proceso legislativo nuevamente a través de la Cámara de Diputados. "Mal arranque: la reforma laboral debe ir a diputados", afirmó a través de su cuenta de X.
"El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA. Su ingreso por Senado solo responde al capricho de Patricia Bullrich de 'capitalizar' su posible aprobación", denunció.
El texto enviado por el Gobierno ingresó este jueves al Senado e incluye un título dedicado a materia tributaria, donde se retocan puntos de IVA y Ganancias.
Con información de Ámbito
