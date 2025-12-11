“La Argentina está entrampada entre jubilaciones, pensiones y planes que no pueden tocarse”

El periodista Julio De Vita brindó un contundente análisis en el programa Día de Miércoles, donde afirmó que la Argentina “está entrampada entre jubilaciones, pensiones y planes sociales que no pueden tocarse porque representan lo mínimo que recibe la gente”. Según explicó, el sistema previsional se encuentra quebrado y una parte significativa de esos pagos debe ser cubierta por el Estado, lo que vuelve inviable el equilibrio fiscal.

De Vita señaló que, desde la recuperación democrática, los distintos gobiernos “no lograron acertar el rumbo económico de un país tan rico como la Argentina”, lo que profundizó el malestar social y la desconfianza en la dirigencia tradicional.

Al analizar el fenómeno electoral de Javier Milei, sostuvo que gran parte de la ciudadanía lo votó “sin conocerlo”, motivada por el hartazgo acumulado tras años de frustraciones económicas. “A la gente hoy le va peor que antes y aun así lo sigue votando, porque no quiere volver a lo de siempre”, remarcó.

El periodista consideró que este clima de descontento, sumado a una estructura económica rígida y difícil de reformar, continuará influyendo en el escenario político nacional rumbo a 2026.