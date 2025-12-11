“La Argentina está entrampada entre jubilaciones, pensiones y planes que no pueden tocarse”

El periodista Julio De Vita analizó en el programa Día de Miércoles la crisis estructural del país y las razones que impulsaron el crecimiento electoral de Javier Milei. Advirtió que el hartazgo social sigue definiendo el mapa político.

Política11/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

julio de vita en día de miércoles 2025

El periodista Julio De Vita brindó un contundente análisis en el programa Día de Miércoles, donde afirmó que la Argentina “está entrampada entre jubilaciones, pensiones y planes sociales que no pueden tocarse porque representan lo mínimo que recibe la gente”. Según explicó, el sistema previsional se encuentra quebrado y una parte significativa de esos pagos debe ser cubierta por el Estado, lo que vuelve inviable el equilibrio fiscal.

De Vita señaló que, desde la recuperación democrática, los distintos gobiernos “no lograron acertar el rumbo económico de un país tan rico como la Argentina”, lo que profundizó el malestar social y la desconfianza en la dirigencia tradicional.

G7zSlWFXYAAq94P?format=jpg&name=mediumMilei celebró dos años de gestión: “¡Viva la libertad, carajo!”

Al analizar el fenómeno electoral de Javier Milei, sostuvo que gran parte de la ciudadanía lo votó “sin conocerlo”, motivada por el hartazgo acumulado tras años de frustraciones económicas. “A la gente hoy le va peor que antes y aun así lo sigue votando, porque no quiere volver a lo de siempre”, remarcó.

Exigen-que-se-declare-la-Emergencia-Nacional-en-DiscapacidadArgentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei

El periodista consideró que este clima de descontento, sumado a una estructura económica rígida y difícil de reformar, continuará influyendo en el escenario político nacional rumbo a 2026.

 

Te puede interesar
Lo más visto
360

Úbeda quiere seguir en Boca, Riquelme define

Deportes10/12/2025

Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail