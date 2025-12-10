La Cámara Argentina de la Industria del Juguete fijó el jueves 11 de diciembre como fecha para celebrar La Noche de las Jugueterías en todo el país.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claro
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.Argentina10/12/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de puntas de shaver de las marcas Smith & Nephew y Stryker que se comercializaban sin documentación que acredite su legitimidad ni origen conocido.
La medida alcanza a productos que fueron detectados en una inspección realizada al establecimiento Tecnoprot, ubicado en la calle Garay 3360 de Mar del Plata, propiedad de Jorge Mauricio Duarte.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante la fiscalización se verificó que la firma operaba como local de venta de artículos quirúrgicos e implantes, donde se encontraron puntas de shaver –instrumental utilizado en cirugías artroscópicas– junto a prótesis de cadera, rodilla y cemento quirúrgico, entre otros productos.
Consultados los fabricantes Stryker Corporation y Smith & Nephew, ambas empresas confirmaron que los productos inspeccionados no fueron ingresados al país por sus canales oficiales, por lo que no pudieron acreditar su legitimidad.
ANMAT dispuso además prohibir a la firma realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos hasta que obtenga la habilitación correspondiente e instruyó el sumario sanitario por presunta infracción a la Ley 16.463.
Aumentan recompensa por Sergio Ávalos a 22 años de su desaparición en un boliche de NeuquénArgentina10/12/2025
La Justicia elevó la recompensa por Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de Contador Público desaparecido a la salida del boliche "El Fuerte" en 2003.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el vencimiento del Monotributo de diciembre es el 22 de diciembre de 2025.
El costo del financiamiento en pesos para empresas registró una fuerte caída tras las elecciones, alcanzando mínimos de la era Milei luego del desarme de las LEFIs.
La resolución 225/2025 establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos asumirá progresivamente la defensa en juicio de los procesos del organismo.
La Secretaría de Energía habilitó a los productores de gas natural del Plan GasAr a retirar volúmenes comprometidos y cederlos directamente a generadores eléctricos.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.