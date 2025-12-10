Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de puntas de shaver de las marcas Smith & Nephew y Stryker que se comercializaban sin documentación que acredite su legitimidad ni origen conocido.

La medida alcanza a productos que fueron detectados en una inspección realizada al establecimiento Tecnoprot, ubicado en la calle Garay 3360 de Mar del Plata, propiedad de Jorge Mauricio Duarte.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante la fiscalización se verificó que la firma operaba como local de venta de artículos quirúrgicos e implantes, donde se encontraron puntas de shaver –instrumental utilizado en cirugías artroscópicas– junto a prótesis de cadera, rodilla y cemento quirúrgico, entre otros productos.

Consultados los fabricantes Stryker Corporation y Smith & Nephew, ambas empresas confirmaron que los productos inspeccionados no fueron ingresados al país por sus canales oficiales, por lo que no pudieron acreditar su legitimidad.

ANMAT dispuso además prohibir a la firma realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos hasta que obtenga la habilitación correspondiente e instruyó el sumario sanitario por presunta infracción a la Ley 16.463.