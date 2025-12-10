Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante

Este miércoles 10 de diciembre, la Liga Profesional de Fútbol realizó el sorteo del Torneo Apertura 2026, que se disputará nuevamente bajo formato de dos grupos. La transmisión oficial mostró la conformación de las Zonas A y B, que ya generó repercusiones entre dirigentes, hinchas y analistas deportivos.

La Zona A estará encabezada por Boca, acompañado por Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Vélez, Estudiantes, Platense, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Por su parte, la Zona B tendrá como cabeza de serie a River, junto a Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Tigre, Gimnasia, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

Con esta definición, la Liga Profesional comienza a planificar la próxima temporada, mientras los clubes ajustan sus mercados de pases y pretemporadas.

