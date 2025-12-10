Colombia: un sismo de 5.8 se sintió esta madrugada en varias regiones del país

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre a varias regiones de Colombia, generando una amplia percepción en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del evento fue localizado en el municipio de Piedecuesta, Santander, a las 03:27 a.m. (hora local). El informe técnico indicó que la profundidad del temblor fue de 153 kilómetros, lo que permitió que la onda expansiva se sintiera en un extenso radio geográfico.

Desde las primeras horas, en las redes sociales se multiplicaron los reportes de ciudadanos que experimentaron la fuerte intensidad del movimiento telúrico, especialmente en Medellín y Bogotá.

Los organismos de socorro y gestión del riesgo activaron protocolos de verificación para descartar daños en las zonas más afectadas. Hasta el momento no se han reportado daños estructurales mayores ni víctimas.

Minutos después del temblor, el SGC actualizó el reporte e indicó que el epicentro también fue localizado en el municipio de Los Santos, Santander, y precisó las coordenadas en Latitud 6.85 y Longitud -73.14, con una profundidad de 150 kilómetros.

La mesa de Los Santos es reconocida por expertos como una de las zonas de mayor concentración de actividad sísmica del país y del mundo, y es frecuentemente llamada el “Nido Sísmico de Bucaramanga”. Esta región registra cada año miles de eventos sísmicos, la mayoría de baja magnitud y normalmente imperceptibles, pero de forma periódica presenta temblores de importancia como el ocurrido esta madrugada.

De acuerdo con los protocolos de gestión del riesgo, se realizan inspecciones y monitoreos en infraestructuras clave, mientras se atendían llamados de la ciudadanía en distintas ciudades del centro y oriente del país.

El SGC reiteró la necesidad de que la ciudadanía mantenga la calma y siga únicamente las directrices de las entidades oficiales. Entre las recomendaciones divulgadas figuran no utilizar ascensores durante un sismo, buscar refugio bajo estructuras resistentes, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y estar atentos a nuevas informaciones.

El organismo recordó que los datos iniciales divulgados, como la magnitud y la profundidad, pueden estar sujetos a ajustes tras una revisión técnica más detallada. Se mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas o actividad sísmica relevante en las próximas horas.

En Colombia, la actividad sísmica forma parte de la cotidianidad de las regiones ubicadas en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que las autoridades nacionales y regionales mantienen vigente la tarea de educación y prevención ante desastres naturales.

Recomendaciones clave para actuar durante un temblor en Colombia

Expertos del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) insisten en que la prevención comienza antes de cualquier evento. Entre las acciones prioritarias están:

Identificar zonas seguras: puntos alejados de ventanas, vidrios, objetos pesados o muebles que puedan caer.

Revisar el estado estructural del hogar: especialmente en viviendas antiguas o ubicadas en zonas de riesgo.

Armar un kit de emergencia: con agua, linterna, botiquín, radio, documentos esenciales y alimentos no perecederos.

Establecer un plan familiar: que incluya rutas de evacuación, puntos de encuentro y contactos de emergencia.

