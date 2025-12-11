El Presidente avaló el proyecto apenas aterrizó en Aeroparque y lo envió al Congreso. Desde el Gobierno aseguran que es “la transformación laboral más grande de la historia”.
Joaquín Ignacio Mogaburu asume la Subsecretaría de Derechos Humanos
La designación coincide con el relanzamiento del gobierno de Javier Milei y el inicio de sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir reformas clave.Política11/12/2025
El Gobierno definió en las últimas horas el remplazo de Alberto Baños, quien renunció a su cargo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y será remplazado por Joaquín Ignacio Mogaburu. La designación fue confirmada por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio.
“En esta segunda etapa, que inicia hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu”, señaló Amerio, en concordancia con el relanzamiento de la gestión que anunció el presidente Javier Milei tras el año electoral y en la búsqueda de aprobar reformas estructurales clave.
En ese sentido, el segundo en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, aseguró que la llegada de Mogaburu se da porque “tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”.
“Durante estos dos años de gobierno del presidente Javier Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, detalló.
Asimismo, aseguró que “bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”. Y completó: “Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.
Mogaburu es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Posee una trayectoria académica sobresaliente en derecho, historia y derechos humanos, complementada por un extenso recorrido en el Poder Judicial, la docencia universitaria y la investigación jurídica.
Su carrera incluye cargos de responsabilidad en tribunales federales, participación en organismos internacionales y una producción relevante de publicaciones y ponencias en temas de derecho penal, derechos humanos y constitucionalismo.
Tiene formación universitaria y de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad de Navarra y Washington College of Law, con promedios destacados y especialización en derechos humanos y derecho penal.
En tanto, su experiencia profesional se extiende en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio de Defensa, donde ocupó cargos de secretario, prosecretario y director, así como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, es docente en colegios y universidades, incluyendo la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en materias de historia, derecho y derechos humanos.
Mientras que tiene una participación activa en concursos y oposiciones para cargos judiciales y en programas de formación para la magistratura, con reconocimientos y ternas en procesos de selección. Por otra parte, cuenta con producción académica con publicaciones en revistas especializadas, libros colectivos y ponencias en congresos nacionales e internacionales, abordando temas como debido proceso, censura previa, derecho a la alimentación y corrupción desde una perspectiva de derechos humanos.
La designación de Mogaburu coincide con el relanzamiento de la gestión de Javier Milei y con el inicio del nuevo periodo de sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para tratar las reformas estructurales. En ese sentido, hasta el 30 de diciembre se intentará debatir en el Congreso de la Nación proyectos clave como el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y ambientales.
Cuáles son las iniciativas que se impulsarán
- Sin dudas, la más relevante será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.
- El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.
- Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.
- En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
- El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.
Con información de Infobae
El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, confirmó su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico, que se integrará al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).
Karina Milei y Gabriel Bornoroni impulsan la designación de Gonzalo Roca y Álvaro Martínez tras las elecciones, en una maniobra para disputar espacios clave a la UCR.
El escándalo surgió tras una votación trabada para la presidencia del Concejo, donde el voto de desempate del presidente interino, Américo Ramos, consagró al oficialista Sergio González.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
El proyecto apunta a descentralizar la selección de proyectos hacia las universidades, asegurar eficiencia en el uso de fondos y modernizar la investigación científica.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.