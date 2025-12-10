Milei celebró dos años de gestión: “¡Viva la libertad, carajo!”

El presidente Javier Milei compartió un mensaje en redes sociales para agradecer los dos años de vida política de La Libertad Avanza (LLA), el espacio con el que irrumpió en la escena nacional, ganó la Presidencia y reconfiguró el mapa político argentino.

“Muchas gracias por estos dos años!!! LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió Milei en su cuenta oficial de X y acompañó el post junto a una fotografia del día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023, que lo muestra acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Cabe recordar que el libertario se encuentra en Oslo donde estaba previsto que participara de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz para la dirigente venezolana María Corina Machado.