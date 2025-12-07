Doble Jornada: La presencialidad rígida obliga a las mujeres a dejar sus trabajos

El regreso a la presencialidad plena en el ámbito corporativo, impulsado por cerca del 21% de las empresas en Argentina, está generando una crisis en la retención del talento femenino. Ante la rigidez de la vuelta a la oficina, las mujeres son las que muestran mayor reticencia, viéndose obligadas a buscar otros trabajos o, incluso, a renunciar.

Según la periodista Marysol Antón, este fenómeno se debe al impacto desproporcionado que tiene la presencialidad en la "doble jornada laboral" femenina.

La doble jornada y la desventaja de género

Expertas en recursos humanos y psicología laboral coinciden en que la presión por volver al esquema rígido afecta a las mujeres por tres motivos principales:

Tareas de Cuidado: Son las principales responsables de las tareas de cuidado y domésticas, lo que genera una "doble jornada laboral" imposible de sostener sin flexibilidad.

Pérdida de Oportunidades: Carolina Villanueva (Grow) asegura que las mujeres están "perdiendo más oportunidades de desarrollo a nivel laboral", ya que los jefes tienden a "preferir y recomendar más a personas que les ven la cara en el día a día".

Agotamiento Sistémico: La psicóloga Analía Tarasiewicz afirma que muchas mujeres renuncian por "agotamiento sistémico", ya que el modelo presencial rígido no contempla los tiempos reales de la vida.

Flexibilidad como condición básica

El problema no es solo de género, sino generacional. El 48% de los trabajadores argentinos afirma que no aceptaría un trabajo que no les brindara flexibilidad.

Rocío Robledo (WeWork) aconseja que las políticas de retorno deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades de cada grupo, porque cuando esto no sucede, muchas mujeres "se vean en la necesidad de ajustar su desarrollo profesional, ya sea cambiando de sector, reduciendo su carga horaria o, en algunos casos, renunciando".

