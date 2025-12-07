Doble Jornada: La presencialidad rígida obliga a las mujeres a dejar sus trabajos

Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos
El Ministerio de Salud informó en X que un niño de Entre Ríos fue diagnosticado con sarampión. Se encuentra estable y en aislamiento.
El regreso a la presencialidad plena, impulsado por el 21% de las empresas en Argentina, está generando una crisis de retención del talento femenino.Argentina07/12/2025
El regreso a la presencialidad plena en el ámbito corporativo, impulsado por cerca del 21% de las empresas en Argentina, está generando una crisis en la retención del talento femenino. Ante la rigidez de la vuelta a la oficina, las mujeres son las que muestran mayor reticencia, viéndose obligadas a buscar otros trabajos o, incluso, a renunciar.
Según la periodista Marysol Antón, este fenómeno se debe al impacto desproporcionado que tiene la presencialidad en la "doble jornada laboral" femenina.
Expertas en recursos humanos y psicología laboral coinciden en que la presión por volver al esquema rígido afecta a las mujeres por tres motivos principales:
El problema no es solo de género, sino generacional. El 48% de los trabajadores argentinos afirma que no aceptaría un trabajo que no les brindara flexibilidad.
Rocío Robledo (WeWork) aconseja que las políticas de retorno deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades de cada grupo, porque cuando esto no sucede, muchas mujeres "se vean en la necesidad de ajustar su desarrollo profesional, ya sea cambiando de sector, reduciendo su carga horaria o, en algunos casos, renunciando".
Con información de Noticias Argentinas
La industria textil argentina atraviesa un panorama crítico, con las importaciones acaparando las ventas con un crecimiento del +89% interanual en cantidades, según la Fundación Pro Tejer.
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la escala del impuesto interno a los vehículos 0Km, elevando el umbral de exención a $102.600.000.
Una encuesta de la Unión Industrial Argentina encendió las alarmas en el sector, revelando que el 47,5% de las empresas industriales tiene problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales.
El Ministerio de Salud anunció la simplificación de la matrícula nacional para profesionales médicos y de la salud, eliminando la necesidad de renovación: ahora será sin vencimiento.
El Hospital Garrahan inicia el plan de obras más importante de su historia. Se reemplazarán 310 camas con tecnología de punta, se equiparán siete quirófanos y se sumarán 32 camas nuevas para internación.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.