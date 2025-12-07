Las exportaciones de lácteos en 2025 alcanzaron un valor de US$1.353 millones con un crecimiento del 19% interanual. El volumen enviado al exterior (2.471 millones de litros) marcó un récord histórico en octubre.
74% de consumidores prioriza descuentos: ¿Cuánto subió la cena navideña?
Un informe privado revela que la Canasta Navideña 2025 se encareció, en promedio, un 27% respecto al año pasado. El costo total de los alimentos y la decoración asciende significativamente.Argentina07/12/2025
La canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto a 2024 pero las promociones y los descuentos siguen dominando los hábitos de consumo, según reveló un informe de la consultora Focus Market.
El reporte evidenció que la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, en tanto que el incremento en la canasta alcanza el 27%, destacando que “se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
En lo que respecta a la decoración, los aumentos estuvieron liderados por los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En tanto que algunos productos se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.
En el rubro alimenticio, encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.
La consultora remarcó que el estudio “detectó que dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados” señalando que “en los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock”.
En relación a los hábitos de consumo predominantes en este escenario, el informe arrojó que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).
Asimismo, reveló que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas.
Al analizar este comportamiento, el director de Focus Market, Damián Di Pace sostuvo que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo” .
En esa línea, consideró que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.
Con información de Noticias Argentinas
Las principales estimaciones, incluyendo el Relevamiento del Banco Central, colocan el IPC de noviembre entre el 2,3% y el 2,5%. Si se confirma, la inflación interanual de 2025 cerraría por encima del 30%.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en el segundo trimestre de 2025, reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios debe gastar ahorros o endeudarse para cubrir sus gastos.
Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos
El Ministerio de Salud informó en X que un niño de Entre Ríos fue diagnosticado con sarampión. Se encuentra estable y en aislamiento.
La industria textil argentina atraviesa un panorama crítico, con las importaciones acaparando las ventas con un crecimiento del +89% interanual en cantidades, según la Fundación Pro Tejer.
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la escala del impuesto interno a los vehículos 0Km, elevando el umbral de exención a $102.600.000.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a salteños y turistas a disfrutar de un encuentro a puro tango con "Milonga Itinerante" este domingo 7 de diciembre en el Paseo Balcarce.