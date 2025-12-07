El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
Rige alerta amarilla en Salta: advierten por tormentas y viento fuerte hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de diciembre. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en zonas altas.Salta07/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla para este domingo 7 de diciembre, con probabilidad de tormentas de variada intensidad en distintos puntos del territorio salteño.
La zona de cobertura incluye: Cafayate, Salta Capital, Cerrillos, Guachipas, Chicoana, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y municipios cercanos.
Según el informe oficial, las tormentas pueden presentarse de forma aislada o localmente fuertes, con:
- Precipitación acumulada: entre 20 y 40 mm
- Ráfagas de viento: hasta 70 km/h
- Actividad eléctrica intensa
- Posible caída de granizo en zonas altas de la cordillera
- Caída de abundante agua en cortos períodos
Las autoridades recomiendan a la población mantener medidas básicas de precaución, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
