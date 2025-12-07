Rige alerta amarilla en Salta: advierten por tormentas y viento fuerte hoy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla para este domingo 7 de diciembre, con probabilidad de tormentas de variada intensidad en distintos puntos del territorio salteño.

La zona de cobertura incluye: Cafayate, Salta Capital, Cerrillos, Guachipas, Chicoana, La Viña, La Caldera, Rosario de Lerma y municipios cercanos.

Según el informe oficial, las tormentas pueden presentarse de forma aislada o localmente fuertes, con:

Precipitación acumulada: entre 20 y 40 mm

Ráfagas de viento: hasta 70 km/h

Actividad eléctrica intensa

Posible caída de granizo en zonas altas de la cordillera

Caída de abundante agua en cortos períodos

Las autoridades recomiendan a la población mantener medidas básicas de precaución, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales.