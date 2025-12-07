Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este sábado, a través de un posteo en la red social X, la detección de un caso de sarampión en un niño de la provincia de Entre Ríos.

Según detalló la cartera sanitaria, el paciente se encuentra estable, permanece en aislamiento y está bajo seguimiento del Centro Pediátrico, acompañado por equipos especializados. El niño cuenta con la dosis correspondiente de la vacuna triple viral y no presenta comorbilidades.

DETECTAMOS UN CASO DE SARAMPIÓN EN ENTRE RÍOS Y EL MINISTERIO DE SALUD YA ESTÁ MONITOREANDO LA SITUACIÓN JUNTO A LA PROVINCIA



Se confirmó un caso de sarampión de un niño de Entre Ríos. El paciente está estable, en aislamiento, con seguimiento y acompañamiento del Centro… — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 6, 2025

Acciones de vigilancia epidemiológica

El Ministerio informó que ya se trabaja junto a la provincia en: