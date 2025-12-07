Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos

La industria textil argentina atraviesa un panorama crítico, con las importaciones acaparando las ventas con un crecimiento del +89% interanual en cantidades, según la Fundación Pro Tejer.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este sábado, a través de un posteo en la red social X, la detección de un caso de sarampión en un niño de la provincia de Entre Ríos.
Según detalló la cartera sanitaria, el paciente se encuentra estable, permanece en aislamiento y está bajo seguimiento del Centro Pediátrico, acompañado por equipos especializados. El niño cuenta con la dosis correspondiente de la vacuna triple viral y no presenta comorbilidades.
DETECTAMOS UN CASO DE SARAMPIÓN EN ENTRE RÍOS Y EL MINISTERIO DE SALUD YA ESTÁ MONITOREANDO LA SITUACIÓN JUNTO A LA PROVINCIA— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) December 6, 2025
Acciones de vigilancia epidemiológica
El Ministerio informó que ya se trabaja junto a la provincia en:
- el seguimiento de contactos estrechos,
- la verificación de los esquemas de vacunación,
- y la vigilancia activa de posibles síntomas compatibles.
- Además, reiteró la importancia de la consulta temprana ante fiebre, exantema o síntomas respiratorios, y recordó que la vacunación oportuna es esencial para evitar la circulación del virus.
