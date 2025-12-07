Las exportaciones de lácteos en 2025 alcanzaron un valor de US$1.353 millones con un crecimiento del 19% interanual. El volumen enviado al exterior (2.471 millones de litros) marcó un récord histórico en octubre.
Dato oficial IPC noviembre: Por qué la inflación superaría el 2%
Las principales estimaciones, incluyendo el Relevamiento del Banco Central, colocan el IPC de noviembre entre el 2,3% y el 2,5%. Si se confirma, la inflación interanual de 2025 cerraría por encima del 30%.Argentina07/12/2025
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que habría vuelto a superar el 2% por tercer mes seguido, luego de haber retornado a ese umbral en septiembre.
Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados relevados por la Agencia Noticas Argentinas.
De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará el jueves 11 de diciembre representaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, que se dio en septiembre y se prevé que se sostenga en los próximos meses.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.
El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.
EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.
En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”.
La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.
Desde Libertad y Progreso explicaron que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”
El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% el mes pasado, explicando que “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.
Al respecto, precisó que “la carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación), que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio”.
Por su parte, rescató que “el Cyber Monday condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos”.
En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas, el reporte puntualizó que “mostraron alzas superiores a las de meses previos”.
En este marco, la consultora destacó que la variación de precios de doce meses se redujo levemente al 29,1% el mes pasado.
Con información de Noticias Argentinas
Un informe privado revela que la Canasta Navideña 2025 se encareció, en promedio, un 27% respecto al año pasado. El costo total de los alimentos y la decoración asciende significativamente.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en el segundo trimestre de 2025, reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios debe gastar ahorros o endeudarse para cubrir sus gastos.
Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos
El Ministerio de Salud informó en X que un niño de Entre Ríos fue diagnosticado con sarampión. Se encuentra estable y en aislamiento.
La industria textil argentina atraviesa un panorama crítico, con las importaciones acaparando las ventas con un crecimiento del +89% interanual en cantidades, según la Fundación Pro Tejer.
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la escala del impuesto interno a los vehículos 0Km, elevando el umbral de exención a $102.600.000.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a salteños y turistas a disfrutar de un encuentro a puro tango con "Milonga Itinerante" este domingo 7 de diciembre en el Paseo Balcarce.