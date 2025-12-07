Industria Textil en crisis: Importaciones crecen 89% y el empleo se derrumba

Sarampión: Nación confirmó un caso en Entre Ríos
El Ministerio de Salud informó en X que un niño de Entre Ríos fue diagnosticado con sarampión. Se encuentra estable y en aislamiento.
La industria textil argentina atraviesa un panorama crítico, con las importaciones acaparando las ventas con un crecimiento del +89% interanual en cantidades, según la Fundación Pro Tejer.Argentina07/12/2025
La industria textil argentina enfrenta un complejo panorama con los productos importados dominando las ventas mientras la producción y el empleo local no logran repuntar, según reflejó un informe de la Fundación Pro Tejer.
El reporte expuso que las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 332.696 toneladas y US$1.450 millones entre enero y octubre, lo que representa un aumento de +89% interanual en cantidades y +61% en valores.
Al respecto, precisó que “todos los rubros registraron aumentos en sus cantidades y montos importados” y remarcó que “en todos los casos las cantidades aumentaron más que los montos importados, lo que significa que se está importando a menores precios”.
Importaciones por rubros entre enero-octubre
En este marco, el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas detalló que las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar registraron un crecimiento de +26% interanual en los primeros 9 meses del año.
En cuanto a las ventas reales en shoppings de indumentaria, prendas y marroquinería, estas crecieron +1% respecto al ene-sep 24 y cayeron -2,2% si comparamos contra dos años atrás.
Al analizar el nivel de comercialización del sector, explicaron que una porción significativa de las ventas “se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa” y agregaron que “gran parte del consumo se orienta a productos importados”.
En relación al factor precios que apuntala las compras, el documento aportó que el rubro prendas de vestir y calzado registró un aumento del 2,4% en sus valores durante octubre, un alza del 17,4% interanual, “posicionándose como el rubro de menor crecimiento anual”, y una suba acumulada del 13,5% de enero a octubre.
En paralelo, la producción textil sigue en retroceso y en septiembre tuvo una caída de -20% interanual en su nivel de actividad y del -27,8% respecto al mismo mes de 2023. Entre enero y septiembre del actual calendario la producción se contrajo -1,1% contra el año anterior.
En este marco, el reporte puntualizó que la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado cayó -14,2% interanual en el noveno mes del año. En el promedio enero-septiembre 2025, la actividad de indumentaria, cuero y calzado cayó -0,3% al comparar con el mismo periodo del año pasado.
En este contexto, la industria textil registró un nivel de utilización de la capacidad instalada del 37,1% en septiembre pasado, lo que implica 14,2 puntos porcentuales por debajo de los niveles del mismo mes de 2024. En el acumulado del año, el uso de la capacidad instalada llega apenas al 42,7%.
En cuanto al empleo asalariado registrado privado, en el caso del sector textil, confecciones, cuero y calzado, la caída porcentual fue la más alta de todos los sectores, junto con construcción (del -12%), lo que representa una pérdida de casi 14.000 puestos de trabajo.
Con información de Noticias Argentinas
El Ministerio de Salud informó en X que un niño de Entre Ríos fue diagnosticado con sarampión. Se encuentra estable y en aislamiento.
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la escala del impuesto interno a los vehículos 0Km, elevando el umbral de exención a $102.600.000.
Una encuesta de la Unión Industrial Argentina encendió las alarmas en el sector, revelando que el 47,5% de las empresas industriales tiene problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales.
El regreso a la presencialidad plena, impulsado por el 21% de las empresas en Argentina, está generando una crisis de retención del talento femenino.
El Ministerio de Salud anunció la simplificación de la matrícula nacional para profesionales médicos y de la salud, eliminando la necesidad de renovación: ahora será sin vencimiento.
El Hospital Garrahan inicia el plan de obras más importante de su historia. Se reemplazarán 310 camas con tecnología de punta, se equiparán siete quirófanos y se sumarán 32 camas nuevas para internación.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.