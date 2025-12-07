Industria Textil en crisis: Importaciones crecen 89% y el empleo se derrumba

La industria textil argentina enfrenta un complejo panorama con los productos importados dominando las ventas mientras la producción y el empleo local no logran repuntar, según reflejó un informe de la Fundación Pro Tejer.

El reporte expuso que las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 332.696 toneladas y US$1.450 millones entre enero y octubre, lo que representa un aumento de +89% interanual en cantidades y +61% en valores.

Al respecto, precisó que “todos los rubros registraron aumentos en sus cantidades y montos importados” y remarcó que “en todos los casos las cantidades aumentaron más que los montos importados, lo que significa que se está importando a menores precios”.

Importaciones por rubros entre enero-octubre

Materias primas: +51% en toneladas (23.145 ton.) y +34% en dólares (US$52 millones)

Hilados: +58% en toneladas (49.694 ton.) y +34% en dólares (US$116 millones)

Tejidos planos: +58% en toneladas (49.446 ton.) y +19% en dólares (US$180 millones)

Tejidos de punto: +140% en toneladas (94.753 ton., récord histórico) y +74% en dólares

(US$202 millones)

(US$202 millones) Otros artículos textiles técnicos: +40% en toneladas (49.747 ton) y +17% en dólares

(US$197 millones)

(US$197 millones) Prendas: +166% en toneladas (32.324 ton., récord histórico) y +102% en dólares (US$577

millones)

millones) Confecciones: +217% en toneladas (34.586 ton., récord histórico) y +132% en dólares

(US$127 millones)

En este marco, el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas detalló que las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar registraron un crecimiento de +26% interanual en los primeros 9 meses del año.

En cuanto a las ventas reales en shoppings de indumentaria, prendas y marroquinería, estas crecieron +1% respecto al ene-sep 24 y cayeron -2,2% si comparamos contra dos años atrás.

Al analizar el nivel de comercialización del sector, explicaron que una porción significativa de las ventas “se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa” y agregaron que “gran parte del consumo se orienta a productos importados”.

En relación al factor precios que apuntala las compras, el documento aportó que el rubro prendas de vestir y calzado registró un aumento del 2,4% en sus valores durante octubre, un alza del 17,4% interanual, “posicionándose como el rubro de menor crecimiento anual”, y una suba acumulada del 13,5% de enero a octubre.

En paralelo, la producción textil sigue en retroceso y en septiembre tuvo una caída de -20% interanual en su nivel de actividad y del -27,8% respecto al mismo mes de 2023. Entre enero y septiembre del actual calendario la producción se contrajo -1,1% contra el año anterior.

En este marco, el reporte puntualizó que la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado cayó -14,2% interanual en el noveno mes del año. En el promedio enero-septiembre 2025, la actividad de indumentaria, cuero y calzado cayó -0,3% al comparar con el mismo periodo del año pasado.

En este contexto, la industria textil registró un nivel de utilización de la capacidad instalada del 37,1% en septiembre pasado, lo que implica 14,2 puntos porcentuales por debajo de los niveles del mismo mes de 2024. En el acumulado del año, el uso de la capacidad instalada llega apenas al 42,7%.

En cuanto al empleo asalariado registrado privado, en el caso del sector textil, confecciones, cuero y calzado, la caída porcentual fue la más alta de todos los sectores, junto con construcción (del -12%), lo que representa una pérdida de casi 14.000 puestos de trabajo.

Con información de Noticias Argentinas