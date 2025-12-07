El titular de la Cámara Hotelera afirmó que la frontera turística entre ambas provincias es “difusa” y destacó que Salta sostiene mejores niveles de alojamiento por su mayor capacidad y oferta para todos los bolsillos.
Cachi, listo para el verano: “Esperamos una temporada mejor que la del año pasado”
El intendente Américo Liendro contó por Aries que buscan superar los índices de ocupación del año pasado, que rondaron entre el 60% y el 70%. Habrá festivales, ferias y propuestas culturales durante todo el mes.Turismo07/12/2025Ivana Chañi
El intendente de Cachi, Américo Liendro, anticipó, en "Qué domingo" por Aries, que el municipio ya se prepara para una temporada turística que esperan sea mejor que la del verano pasado, cuando la ocupación promedió entre un 60% y 70%, con picos cercanos al 90%.
“La actividad privada sintió mucho el impacto económico este año. Esperamos que el próximo verano sea mejor para hoteles, gastronómicos y artesanos”, señaló.
Agenda de diciembre, enero y febrero
Liendro confirmó una programación turística y cultural que se desarrollará de manera ininterrumpida:
- Encendido del árbol navideño este lunes.
- Festival Navideño en coordinación con instituciones religiosas y culturales.
- Recepción del primer turista el 2 de enero.
- Festival de la Tradición Calchaquí, el 24 de enero, con una única noche por razones económicas.
- Baile popular el 25 de enero.
- Durante todo enero: ferias de artesanos, feria de la empanada, actividades deportivas y propuestas
- tradicionales.
- En febrero: Carnaval de Antaño y eventos culturales hasta el 19 de marzo, fecha de la fiesta patronal.
Reservas y flujo turístico
El municipio todavía no cuenta con datos definitivos de reservas, pero Liendro señaló que Cachi espera recibir turismo salteño, nacional e internacional, aunque este último todavía no recupera los niveles prepandemia.
También volvió a observarse el flujo de tráficos y excursiones de un solo día, por lo que el desafío es incentivar al visitante a permanecer más noches en el destino.
“Tenemos variedad de precios y una oferta amplia en gastronomía y alojamiento. Queremos que el turista se quede y disfrute del lugar”, remarcó el intendente.
