Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Lando Norris se consagró campeón de la F1: Colapinto terminó en los últimos puestos en Abu Dhabi
El británico Lando Norris ganó su primer título mundial de Fórmula 1. Max Verstappen se quedó con el GP de Abu Dhabi y Franco Colapinto finalizó en los últimos lugares tras largar desde el puesto 20.Deportes07/12/2025Ivana Chañi
El piloto británico Lando Norris se consagró este domingo campeón de la Fórmula 1 2025, tras lograr la ventaja necesaria en la última carrera del año disputada en Abu Dhabi.
Aunque Max Verstappen ganó el Gran Premio, el resultado global del campeonato favoreció a Norris, que se quedó con su primer título mundial. Oscar Piastri también llegó con chances matemáticas, pero no le alcanzó.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto largó desde la última posición y terminó en los últimos puestos con el Alpine, detrás de su compañero Pierre Gasly, luego de un fin de semana complicado.
La carrera comenzó a las 10:00 (hora argentina) y fue transmitida por Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) inició gestiones para que la Selección Argentina, el vigente campeón del mundo conocido como la Scaloneta, juegue un amistoso internacional en el estadio Wembley de Londres.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.