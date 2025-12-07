Lando Norris se consagró campeón de la F1: Colapinto terminó en los últimos puestos en Abu Dhabi

El británico Lando Norris ganó su primer título mundial de Fórmula 1. Max Verstappen se quedó con el GP de Abu Dhabi y Franco Colapinto finalizó en los últimos lugares tras largar desde el puesto 20.

El piloto británico Lando Norris se consagró este domingo campeón de la Fórmula 1 2025, tras lograr la ventaja necesaria en la última carrera del año disputada en Abu Dhabi.

Aunque Max Verstappen ganó el Gran Premio, el resultado global del campeonato favoreció a Norris, que se quedó con su primer título mundial. Oscar Piastri también llegó con chances matemáticas, pero no le alcanzó.

esrl-xXVk_360x240__1Canapino se consagró pentacampeón del TC en La Plata

Por su parte, el argentino Franco Colapinto largó desde la última posición y terminó en los últimos puestos con el Alpine, detrás de su compañero Pierre Gasly, luego de un fin de semana complicado.

La carrera comenzó a las 10:00 (hora argentina) y fue transmitida por Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.

