Represión a trabajadores del Banco Patagonia en Tucumán

Una protesta pacífica frente a la sucursal del Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, se transformó en una escena salvaje este viernes, luego de que personal de Infantería reprimió a dirigentes, delegados y delegadas de La Bancaria y a trabajadores de la entidad.

La movilización había sido convocada para brindar apoyo a empleados de la sucursal que recientemente habían denunciado a la gerente, María José Mansilla, por maltrato, hostigamiento y amenazas. Sin embargo, el reclamo, que exigía condiciones laborales dignas, fue respondido con un «operativo desmedido y absolutamente provocador» por parte de la policía.

Agresión directa a dirigentes de La Bancaria

La comitiva agredida estaba conformada por representantes de la Comisión Directiva de La Bancaria Tucumán, incluyendo a su secretaria general, Cecilia Sánchez Blas, junto a delegados del Banco Nación, Banco Macro y empleados del propio Banco Patagonia.

Según el relato de los presentes, todos los integrantes fueron «violentamente agredidos por la policía» mientras intentaban dialogar con la entidad bancaria. Las imágenes del ataque, que incluyen «escudos, empujones, insultos y golpes», demuestran la desmedida reacción contra los trabajadores y sus representantes sindicales.

Estado de alerta y pedido de explicaciones

Ante la agresión, el sindicato La Bancaria declaró el estado de alerta y elevó el tono de su denuncia: “Esta represión es una provocación brutal y cobarde. Nos golpearon por defender a nuestros compañeros. No vamos a permitir ni una amenaza más”, apuntaron desde la organización.

La entidad sindical adelantó que «no vamos a naturalizar la violencia institucional» y calificaron lo sucedido como una «brutal y desmedida represión». En esa línea, La Bancaria exige explicaciones inmediatas a las autoridades del banco.

El hecho de violencia institucional agrava un conflicto en el Banco Patagonia que ya era considerado grave, transformándolo en una «verdadera crisis institucional» y encendiendo las alarmas del gremio .

