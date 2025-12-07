La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para el lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Operativo de tránsito por la procesión de la Virgen: Cortes y retenciones el lunes
La Secretaría de Tránsito de la Municipalidad de Salta desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII.Salta07/12/2025
La Municipalidad de Salta informa que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII (Nuestra Señora del Valle) con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María.
La celebración religiosa se llevará a cabo este unes 8 de diciembre a partir de las 17 por distintas calles céntricas.
Habrá cortes preventivos y retenciones al paso:
Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza
Cortes:
Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan
Retenciones:
– Catamarca
– Santa Fe
– Lavalle
– La Rioja
– Lerma
– San Juan
– Córdoba
Se solicita atender las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas.
El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
Este martes inicia la renovación para ingresantes a nivel inicial, alumnos que requieran su primera tarjeta y de aquellos que cursen los niveles primario y secundario.
Rige alerta amarilla en Salta: advierten por tormentas y viento fuerte hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de diciembre. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en zonas altas.
Estado de rutas en Salta hoy: transitables con mucha precaución por probabilidad de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Navidad en el Mercado San Miguel: Arrancó la feria con rebajas en indumentaria y adornosSalta06/12/2025
Todos los sábados de diciembre habrá ofertas en ropa, calzado, juguetes y adornos navideños con precios desde 5.000 pesos.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.