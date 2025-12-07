Operativo de tránsito por la procesión de la Virgen: Cortes y retenciones el lunes

La Municipalidad de Salta informa que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII (Nuestra Señora del Valle) con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María.

La celebración religiosa se llevará a cabo este unes 8 de diciembre a partir de las 17 por distintas calles céntricas.

Habrá cortes preventivos y retenciones al paso:

Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza

Cortes:

Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan

Retenciones:

– Catamarca

– Santa Fe

– Lavalle

– La Rioja

– Lerma

– San Juan

– Córdoba

Se solicita atender las indicaciones del personal uniformado y circular por vías alternativas.