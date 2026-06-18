Viento Zonda en Salta: el Servicio Meteorológico emitió una alerta

La jornada de este jueves comenzó con una advertencia meteorológica para el oeste de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, según la actualización emitida a las 6:02.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se presentará con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 65 km/h. Además del viento, se espera una combinación de condiciones que suele generar complicaciones en la región: reducción de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y niveles muy bajos de humedad relativa.

Para quienes deben desplazarse por rutas de la Puna, la advertencia implica especial atención durante las horas de mayor intensidad del fenómeno. El polvo en suspensión puede dificultar la visión y generar condiciones adversas para la conducción, especialmente en caminos de altura y corredores utilizados por pobladores, transportistas y turistas.

Qué zonas de Salta están bajo alerta

La advertencia alcanza a la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, una extensa región donde el viento Zonda suele manifestarse con mayor intensidad por las características geográficas de la cordillera y la precordillera.

Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas y riesgos puntuales para la población.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar exponerse al fenómeno, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar los cuidados al conducir.

También aconseja cerrar puertas y ventanas para disminuir el ingreso de polvo, mantenerse hidratado y proteger ojos y vías respiratorias en caso de exposición prolongada al aire libre.

La situación será monitoreada durante toda la jornada y no se descartan nuevas actualizaciones si cambian las condiciones previstas para la región. Mientras tanto, pobladores de la Puna y quienes tengan previsto viajar por la zona deberán seguir de cerca los reportes oficiales antes de emprender cualquier recorrido.