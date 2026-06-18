Realizarán un nuevo operativo de descacharrado en Juan Manuel de Rosas

La Municipalidad de Salta llevará adelante un nuevo operativo de descacharrado este jueves 18 de junio, de 8 a 12, en el barrio Juan Manuel de Rosas, ubicado en la zona norte de la ciudad.

El operativo se desarrollará en el sector comprendido entre avenida Libertad, calle Parque Nacional Baritú, avenida 17 de Junio y la costanera del río Vaqueros. Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya.

Al respecto, el director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, recordó que, aunque ya comenzó la temporada de otoño-invierno, los huevos del mosquito permanecen en recipientes con agua acumulada, por lo que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos.

Asimismo, detalló que en cada operativo se retiran entre 10 y 30 toneladas de cacharros, por lo que se invita a todos los vecinos de la zona a sumarse a esta acción preventiva para contribuir a una ciudad más limpia y saludable.