Dónde renovar la licencia de conducir este jueves y viernes

La posibilidad de renovar la licencia de conducir sin trasladarse hasta los centros de atención habituales continúa esta semana en distintos puntos de la ciudad. Este jueves, el Móvil de Licencias de la Municipalidad de Salta brindará atención en la Biblioteca Casimiro Cobos, mientras que el viernes se instalará en la Delegación San Luis.

El operativo se desarrolla de 9.30 a 12.30 y permite a vecinos de diferentes barrios realizar trámites vinculados al carnet de conducir cerca de sus domicilios, evitando traslados y largas esperas.

Qué trámites se pueden realizar

Según informó la comuna, quienes concurran al móvil podrán completar el 100% del trámite de renovación de la licencia de conducir y avanzar con gran parte de los requisitos necesarios para obtener la primera licencia.

Además, el dispositivo permite:

Iniciar el trámite con la presentación del comprobante de CENAT y certificados requeridos.

Realizar controles de visión y audición.

Completar la evaluación psicológica.

Efectuar la carga del Formulario Único de Trámite (FUT) .

Dónde estará el móvil

El cronograma previsto para esta semana es el siguiente:

Jueves 18 de junio: Biblioteca Casimiro Cobos.

Viernes 19 de junio: Delegación San Luis.

La atención se realiza por orden de llegada y está destinada a vecinos que necesiten renovar o iniciar gestiones relacionadas con su licencia de conducir.

Para conocer los requisitos específicos de cada trámite, los interesados pueden consultar la información disponible en el sitio oficial de la Municipalidad.

El operativo forma parte de la estrategia municipal para acercar servicios a los barrios y facilitar gestiones que impactan en la movilidad diaria de miles de salteños.